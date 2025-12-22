Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya ABD'de yapılan araştırma ortaya koydu: Mars'ta zaman daha hızlı akıyor | Dış Haberler

        ABD'de yapılan araştırma ortaya koydu: Mars'ta zaman daha hızlı akıyor

        ABD'de yapılan bir araştırma, Mars'taki saatlerin Dünya'daki saatlere kıyasla günde ortalama 477 mikrosaniye daha hızlı ilerlediğini ortaya koydu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:47
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        ABD'deki Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nden (NIST) iki fizikçinin yaptığı araştırma, Mars'taki saatlerin Dünya'daki saatlere oranla günde ortalama 477 mikrosaniye (saniyenin milyonda biri) daha hızlı ilerlediğini gösterdi.

        Fizikçiler Neil Ashby ve Bijunath Patla’nın, Mars için hassas bir zaman tutma sistemi geliştirdiği kaydedildi. Bu çalışmanın, daha önce Ay için geliştirilen ve zamanın Dünya'dan günde 56 mikrosaniye daha hızlı aktığını belirleyen standartların bir devamı niteliğinde olduğu bildirildi.

        Bilim insanları, Mars için zaman ölçümü yapmanın Ay'a göre çok daha karmaşık olduğunu ifade etti. Araştırmacı Patla, Ay için Dünya, Güneş ve Ay arasındaki üçlü etkileşimi hesapladıklarını, fakat Mars söz konusu olduğunda Dünya'nın da dahil olduğu dörtlü bir yer çekimi denklemiyle uğraştıklarını söyledi.

        Hesaplamayı zorlaştıran diğer unsurların ise mesafe farkı, yörünge yapısı ve değişken fark olduğu belirtildi.

        Araştırmacılar, bu çalışmanın 'otonom gezegenler arası zaman senkronizasyonu' için temel bir adım olduğunu aktardı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

