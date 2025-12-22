Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyen İnci G. (32) ile İpek Y. (26), misafir gibi girdikleri apartmandaki 2 farklı daireden 55 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 2 kol saati çalıp, kaçtı.

Güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerin, daha önce de 3 daireden 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı saptandı. Polis tarafından yakalanan, ifadelerinde, "Olay tarihinde eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik" diyen şüpheliler tutuklandı.

YÜZLERİNİ EŞARP VE GÖZLÜKLE GİZLEDİLER

DHA'nın haberine göre olay, 29 Kasım saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ve güneş gözlüğüyle gizleyen İnci G. ile İpek Y., misafir gibi bir apartmana girdi. Apartmanın 7'nci katına çıkan şüpheliler, U.Ş.'nin dairesinin kapısını zorlayarak açıp, içeri girdi. İki şüpheli, toplam değeri 8 bin lira olan 2 kol saatini alıp, daireden çıktı. Alt kata inen şüpheliler, aynı yöntemle K.K.'nin evine girip, yatak odasındaki gardıropta gizlenen 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalıp, apartmandan ayrıldı. Caddeden otobüse binen şüpheliler, kayıplara karıştı. Şüphelilerin apartmana girip, çıktığı ve otobüse bindiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.