12 kişi gözaltına alındı! Kız kaçırma sonrası 2 kuzen kayboldu!

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DHA

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz (26) ile akrabası da olan N.N.Y. (21), yaklaşık bir ay önce kaçarak evlendi.

İKİ KUZEN İÇİN KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI DHA'da yer alan habere göre bu nedenle Yılmaz ailesi ile kız tarafı arasında sorunlar yaşandı. Mustafa Yılmaz, bir hafta önce, kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayboldu. İki kuzenden haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.