Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tezmen: Gerekli önlemleri aldık

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tera Grubu'nun son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Tera Grubu'nun çeyrek asrı aşan kurumsal geçmişiyle sermaye piyasalarında "milli bir finans gücü inşa etmek, piyasa istikrarını korumak ve yatırımcıların güvenliğini sağlamak" amacıyla hareket ettiğini belirten Tezmen, Pusula Finans Holding bünyesindeki finansal kuruluşlarla ilgili gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tezmen, sektörde zorluk yaşayan Pusula Finans Holding bünyesindeki finansal kuruluşların ve bu kurumlara güvenen tasarruf sahiplerinin mağdur olmaması amacıyla Tera Grubu'nun sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

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"SİSTEM KİLİTLENMESİN DİYE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

Tezmen, "Sistem kilitlenmesin, vatandaşımız zarar görmesin ve ülkemizin finansal altyapısı sarsılmasın diye hiçbir kişisel veya kurumsal ikbal kaygısı gütmeden elimizi taşın altına koyduk" ifadelerini kullandı.

Tera Holding Başkanı, bunun ardından grubun "planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif atağa" maruz kaldığını savundu.

Tezmen, "Ancak ne yazık ki, milletimiz ve finansal sistemimiz adına üstlendiğimiz bu tarihi sorumluluğun hemen ardından; malum şer odaklarının son derece planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif atağına maruz kalmış bulunmaktayız" dedi.

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Yaşanan sürecin yalnızca Tera Grubu'nu ilgilendiren bir gelişme olmadığını savunan Tezmen, söz konusu hareketin piyasanın geneline yayılma riski taşıdığını öne sürdü.

"İçinde bulunduğumuz bu durum; herhangi bir yerli ya da yabancı finansal kuruluşun tek başına altından kalkamayacağı, tüm piyasayı sirayet altına alma riski taşıyan, olmadık ve emsalsiz büyüklükte yıkım amaçlayan spekülatif bir ataktır" diyen Tezmen, gelişmeleri finansal piyasalar açısından kritik bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

"YERLİ YATIRIMCININ PİYASADAKİ GÜCÜNÜ ARTIRDIK"

Tezmen, Tera Grubu'nun geliştirdiği finansal modellerle küçük yatırımcı ve yerli tasarruf sahibinin piyasadaki gücünü artırdığını belirtti.

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Tera Holding Başkanı, "Finans piyasalarımızda küresel ve geleneksel vesayet odaklarına karşı, yerli ve milli bir anlayışın dengeleri değiştirmesi kritik bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Tezmen, karşı karşıya kaldıklarını belirttiği gelişmelerin arkasındaki temel nedenin "yerli ve milli bir iradenin piyasada derinleşmesi ve milletimizin öz evlatlarının kendi ekonomisinde söz sahibi olması" olduğunu savundu.

"GEÇİCİ BİR LİKİDİTE SIKINTISI"

Tezmen, yaşanan sürece ilişkin Tera Grubu açısından dikkat çeken bir değerlendirmede de bulundu.

"Yaşanan bu durum, esasen Portföy Yönetim Şirketimizin belirli fonlarında yaşanan geçici bir likidite sıkıntısından ibarettir" diyen Tezmen, Tera Grubu'nun genel finansal yapısına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

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"Türkiye'nin en yüksek sermayeli portföy yönetim şirketi ve en köklü aracı kurumunu bünyesinde barındıran Tera Ailesi, devasa finansal gücü ve sarsılmaz yapısıyla bir bütündür; tüm şirketlerimiz faaliyetlerine aralıksız ve eksiksiz devam etmektedir."

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK"

Tezmen, Tera Grubu'nun daha önce de benzer spekülatif hamlelerle karşı karşıya kaldığını belirterek, mevcut süreç için gerekli hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

"Ben ve ekibim, bu zorluğun da üstesinden gelecek tüm hazırlıkları yaptık, gerekli önlemleri aldık; eylem planlarımızı adım adım uygulamaya koyuyoruz" ifadelerini kullanan Tezmen, grubun karşı karşıya kaldığını belirttiği spekülatif hareketlere rağmen faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

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Tezmen ayrıca süreçte sorumluluk almayan veya sessiz kalan kesimlere yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Bu tutumların grubun kararlılığını sarsmayacağını belirten Tezmen, söz konusu durumun mücadele azmini ve direncini artıracağını ifade etti.

PUSULA FİNANS HOLDİNG'İN DEVRİ SÜRECİ

Tera Grubu ile Pusula Finans Holding arasındaki devir süreci son günlerde yapılan KAP açıklamalarıyla da kamuoyuna duyurulmuştu.

Tera Yatırım Menkul Değerler tarafından 10 Eylül'de yapılan açıklamada, Pusula Finans Holding ve hissedarlarının bağlı şirketlerindeki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmeler sonucunda işlemin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata varıldığı bildirilmişti. İşlemin tamamlanabilmesi için SPK, BDDK ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumlar nezdindeki izin ve onay süreçlerinin başlatılmasına karar verildiği açıklanmıştı.

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13 Eylül tarihli KAP açıklamasında ise Pusula Finans Holding'in yönetim yapısında değişiklik yapıldığı, Emre Tezmen'in yönetim kurulu üyeliğine atanarak Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiği bildirilmişti. Açıklamada devir işleminin tamamlanmasına yönelik resmi izin ve onay süreçlerinin devam ettiği vurgulanmıştı.

KAP'ın 14 Eylül tarihli açıklamasında da planlanan pay devir işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı, payların mülkiyeti ve bu paylara bağlı yönetsel hakların Tera Grubu şirketlerine geçmediği belirtilmişti.

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"MÜCADELEMİZ TÜRKİYE'NİN FİNANSAL BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ"

Tezmen, açıklamasının devamında Tera Grubu'nun hedeflerini yalnızca şirketlerin yönetimiyle sınırlı görmediğini belirtti.

"Biz sadece şirketlerimizi yönetmek için değil; milletimizin hakkını korumak, Türkiye sermaye piyasasının geleceğini inşa etmek ve ülkemize hizmet etmek adına yola çıktık" diyen Tezmen, zor dönemlerde sorumluluk almaktan kaçınmadıklarını ifade etti.

Tezmen, "Bizim mücadelemiz sadece finansal göstergelerden ibaret değildir; bu mücadele Türkiye'nin finansal ve ekonomik bağımsızlık mücadelesidir" dedi.

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Karşı karşıya kaldıklarını belirttiği gelişmelerin grubun duruşunu değiştirmeyeceğini kaydeden Tezmen, yatırımcılara da mesaj verdi.

"Biz kocaman bir aileyiz. Dışarıda yürütülen bu spekülatif hamlelere karşı tüm yatırımcılarımızın dik duracağına ve milletimizle bütünleşerek bu süreci aşacağımıza inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

"SPK'NIN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞINA İNANIYORUZ"

Tezmen, açıklamasında düzenleyici kurumlara da çağrıda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm düzenleyici ve denetleyici kurumların piyasa düzenini, finansal istikrarı ve yerli yatırımcının hakkını gözeterek "olağan dışı hareketlere" karşı gerekli adımları atacağına inandığını belirtti.

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Tezmen açıklamasını, "Biz buradayız; Türk ekonomisi için, milletimizin refahı için, Türkiye'nin yarınlarında daha büyük sorumluluklar üstlenmek ve bu ülkeye her alanda hizmet etmek için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.