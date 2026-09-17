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        Haberler Ekonomi Para Atlas Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama

        Atlas Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama

        Atlas Portföy, Para Piyasası Serbest Fon'da katılma payı iade ödemelerinde gecikme yaşandığını açıkladı. Şirket, gecikmenin aracı kurumlarla sürdürülen mutabakat ve likidite yönetimi süreçlerinden kaynaklandığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Atlas Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama

        Atlas Portföy, kurucusu ve yöneticisi olduğu Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon'un (PSE) katılma payı iade ödemelerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı.

        Şirket açıklamasında, katılma payı iade ödemelerinde, aracı kurumlarla sürdürülen mutabakat ve likidite yönetimi süreçleri kapsamında gecikme yaşandığı belirtildi.

        Atlas Portföy, fonun likidite yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

        Açıklamada, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasının şirketin öncelikli hedefi olduğu ifade edildi.

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        Şirket, konuya ilişkin gelişmelerin kamuya açık şekilde ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde paylaşılmaya devam edileceğini kaydetti.

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        #KAP
        #fon
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