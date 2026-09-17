Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Borsa
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.414,64 %2,23
        DOLAR 48,6753 %0,05
        EURO 55,9898 %0,33
        GRAM ALTIN 6.776,40 %1,60
        BITCOIN 76.454,00 %0,46
        FAİZ 41,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 100,73 %2,22
        GBP/TRY 65,3313 %0,33
        EUR/USD 1,1476 %0,10
        BRENT PETROL 101,24 %-0,94
        ÇEYREK ALTIN 11.083,30 %1,64
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'da yükseliş

        Borsa İstanbul'da yükseliş

        Sabah saatlerinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 2'yi aştı. Bankacılık endeksi ise yüzde 6 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa İstanbul'da yükseliş

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamlamıştı.

        BIST 100 bugün ise sabah saatlerinde yönünü yukarı çevirdi. Endeks sabah saatlerinde yüzde 2.1'lik artışla 13 bin 398 puana çıktı.

        Bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 6'yı buldu.

        Dünkü düşüşte çeşitli fon ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin endişeler etkili olmuştu. Yaşanan gelişmeelr üzerine bu sabah 8.00'de Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarımızın işleyişine yönelik temel veya yapısal bir risk bulunmuyor. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir" ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması

        TCMB'DEN LİKİDİTE ADIMI

        Bunun yanında TCMB'den de likidite adımı geldi. Banka, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını, bankaların borç alabilme limitlerinin güncelleneceğini ve teminat iskonto oranlarının azaltılacağını açıkladı.

        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı

        AVRUPA DA YÜKSELİŞTE

        Bunun yanında kğüresel piyasalarda da Fed etkisi görülüyor. Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı, enflasyonla etkin mücadele edildiği şeklinde yorumlandı. Bu da borsalarda yükselişi destekledi.

        Sabah saatlerinde Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 25.728 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 52.277 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 8.182 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.776 puana çıktı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #borsa
        #Borsa İstanbul
        #BIST 100
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Konut satışlarında gerileme
        Konut satışlarında gerileme
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Münir Canar vefat etti
        Münir Canar vefat etti
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Çimento sektörü aklandı
        Çimento sektörü aklandı
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi