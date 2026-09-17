Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 bugün ise sabah saatlerinde yönünü yukarı çevirdi. Endeks sabah saatlerinde yüzde 2.1'lik artışla 13 bin 398 puana çıktı.

Bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 6'yı buldu.

Dünkü düşüşte çeşitli fon ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin endişeler etkili olmuştu. Yaşanan gelişmeelr üzerine bu sabah 8.00'de Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarımızın işleyişine yönelik temel veya yapısal bir risk bulunmuyor. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir" ifadeleri kullanıldı.

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TCMB'DEN LİKİDİTE ADIMI

Bunun yanında TCMB'den de likidite adımı geldi. Banka, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını, bankaların borç alabilme limitlerinin güncelleneceğini ve teminat iskonto oranlarının azaltılacağını açıkladı.

AVRUPA DA YÜKSELİŞTE

Bunun yanında kğüresel piyasalarda da Fed etkisi görülüyor. Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı, enflasyonla etkin mücadele edildiği şeklinde yorumlandı. Bu da borsalarda yükselişi destekledi.

Sabah saatlerinde Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 25.728 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 52.277 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 8.182 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.776 puana çıktı.