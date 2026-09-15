Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğunu açıkladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ilgili fonlar hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatların ve likidite yönetim sürecinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alındığı ve gelişmeler hakkında yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceği belirtildi.

TERA'DAN PUSULA AÇIKLAMASI

Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlükteki payların bir kısmının Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmeler kapsamında daha önce temel şartlarda mutabakata varıldığı açıklanmıştı.

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Tera Grubu tarafından yapılan son KAP açıklamasında ise söz konusu pay devir işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, planlanan devir işlemine konu payların mülkiyeti ve bu paylara bağlı yönetsel hakların henüz Tera Grubu şirketlerine geçmediği belirtildi.

"FONLARIN YÖNETİMİ TERA'NIN SORUMLULUĞUNDA DEĞİL"

Tera, resmi devir işlemleri tamamlanana kadar Pusula Grubu şirketlerinin yönetim ve faaliyetlerinin mevcut tüzel kişilikleri ve kurumsal yapıları içerisinde sürdüğünü bildirdi.

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Bu kapsamda Pusula Portföy tarafından yönetilen yatırım fonlarının portföy ve likidite yönetimi ile katılma payı alım-satım süreçlerinin hâlihazırda Tera Grubu şirketlerinin yönetim ve sorumluluğunda olmadığı ifade edildi.

Tera açıklamasında, devir işleminin hukuken tamamlanmasından önce Pusula Portföy tarafından yönetilen yatırım fonlarında ortaya çıkabilecek kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının veya katılma payı iade taleplerinin Tera Grubu'nun finansal gücü, likiditesi veya faaliyetleriyle ilişkilendirilmemesi gerektiği kaydedildi.

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DEVİR İÇİN İZİNLER BEKLENİYOR

Tera Grubu, planlanan devralma işleminin yalnızca bir pay devri olmadığını, Pusula Grubu şirketlerinin mevcut kurumsal altyapısının daha güçlü bir finansal yapı içerisinde geliştirilmesine yönelik stratejik bir adım olarak değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamaya göre, gerekli düzenleyici ve denetleyici kurum izinlerinin alınması ve pay devrinin hukuken tamamlanmasının ardından Pusula Grubu şirketlerinin Tera Grubu'nun finansal ve kurumsal kapasitesiyle aynı yapı içerisinde faaliyet göstermesi hedefleniyor.

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Tera, devir sonrasında mevcut faaliyetlerin güçlendirilmesi, finansal ve operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi ve uzun vadeli sürdürülebilirliğin desteklenmesini beklediğini bildirdi.

"GEÇİŞ DÖNEMİ GELİŞMELERİ NİHAİ SONUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİ"

Tera açıklamasında, geçiş döneminde kamuoyuna yansıyan kısa vadeli gelişmelerin henüz tamamlanmamış devir sürecinin nihai sonuçlarıymış gibi değerlendirilmemesi gerektiği ifade edildi.

Şirket, kamuya yapılan resmi açıklamaların esas alınmasının ve devir sürecinin tamamlanmasına ilişkin gelişmelerin bütüncül şekilde takip edilmesinin önem taşıdığını belirtti.

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Planlanan pay devrinin tamamlanmasının, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu bildirildi.