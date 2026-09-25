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        Haberler Kültür-Sanat İsyan sinemada, Bir Şehnaz Oyun sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        İsyan sinemada, Bir Şehnaz Oyun sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinemada Charlie & Harper, The Unholy Trinity ve Mutiny (İsyan) filmleri öne çıkarken; tiyatroda Bir Şehnaz Oyun ve Satıcının Ölümü, müzikte ise Royal Philharmonic Orchestra ve Akbank Caz Festivali dikkat çekiyor. 1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar sergisi ise sanatseverleri bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen'de, Harper ve Charlie'nin tanışmaları, kendi evlerinden ayrılmaları ve yeni bir şehirde birlikte bir hayat kurma girişimleri anlatılıyor.

        Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson, Brandon Lessard'ın yer aldığı The Unholy Trinity, idam edilen babasının son isteğini yerine getirmek için Trinity kasabasına giden Henry Broadway'in, ailesinin geçmişine uzanan sırlar ve hesaplaşmalarla karşılaşmasını konu alıyor.

        İsyan (Mutiny), Jason Statham'ın canlandırdığı eski polis Cole Reed'in, ünlü iş insanı Tibu'nun ölümünden sorumlu tutulmasının ardından gerçek katilleri bulmak ve adını temize çıkarmak için verdiği mücadeleyi beyazperdeye taşıyor.

        TİYATRO

        Turgut Özakman'ın eserinden sahneye uyarlanan Bir Şehnaz Oyun, 1914 İstanbul'unda Şehnaz ile Müştak'ın aşkını, dönemin toplumsal atmosferiyle birlikte anlatıyor. Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Çiçek Dilligil, Hakan Vanlı ve Alper Saldıran'ın rol aldığı oyun, 28 Eylül’de Lütfi Kırdar'da izleyiciyle buluşuyor.

        Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin'in rol aldığı, geçtiğimiz sezon kapalı gişe sahnelenen Arthur Miller'ın başyapıtı Satıcının Ölümü, 29-30 Eylül'de yeni sezonun ilk temsilleriyle Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

        KONSER

        Royal Philharmonic Orchestra, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağının açılışında sahne alacak. İngiltere merkezli orkestra, 25 ve 26 Eylül'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

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        36. Akbank Caz Festivali, 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul'un farklı mekanlarında konser, söyleşi, panel, atölye ve ustalık sınıflarından oluşan programıyla düzenleniyor. Festival kapsamında Joe Armon-Jones, Momoko Gill, Sarathy Korwar, Ben LaMar Gay, James Carter ve Dhafer Youssef gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak.

        SERGİ

        1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar, 1914'te I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Paris'ten İstanbul'a dönen ressamların Türk resim sanatındaki etkisini ele alıyor. Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eserin yer aldığı sergi 12 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebilir.

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        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.

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        #kültür sanat ajandası
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        #ajanda
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