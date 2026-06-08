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        Haberler Gündem Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem!

        Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem!

        Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 04:15 Güncelleme:
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        Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem!
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        ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Burias Adası'nın 24 kilometre güneybatı açığı olan 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        USGS, depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak belirledi.

        TSUNAMİ UYARISI

        Depremin ardından bölgede ve çevrede dev dalga (tsunami) riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

        "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

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        #son depremler
        #Filipinler
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