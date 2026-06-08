Amasya'da acı olay, cumartesi gecesi saat 21.00 sıralarında Hızırpaşa Mahallesi'ndeki Hakimiyet Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi.

'RANGER'IN GELDİĞİNİ FARK ETMEDİ

Lunaparkta çalıştığı öne sürülen Burak Kırıkçı (20), iddiaya göre çalışır vaziyetteki ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi.

KABİN, GENCE ÇARPIP SAVURDU

DHA ve İHA'daki habere göre bu sırada rangerin kabini, Kırıkçı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Ambulans ile Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kırıkçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SAMSUN'DA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Burak Kırıkçı için memleketi Samsun’un Bafra ilçesi Sarıköy Mahallesi’ndeki Kömür Kuyusu Camii’nde dün ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Kırıkçı’nın cenazesi, namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Burak Kırıkçı’nın cenaze töreninde ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.