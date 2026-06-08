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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Her şey bir anda oldu... Lunaparkta feci ölüm | Amasya haberleri | Son dakika haberleri

        Her şey bir anda oldu... Lunaparkta feci ölüm!

        Amasya'da, lunaparkta işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Kırıkçı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        Her şey bir anda oldu... Lunaparkta feci ölüm!
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        Amasya'da acı olay, cumartesi gecesi saat 21.00 sıralarında Hızırpaşa Mahallesi'ndeki Hakimiyet Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi.

        'RANGER'IN GELDİĞİNİ FARK ETMEDİ

        Lunaparkta çalıştığı öne sürülen Burak Kırıkçı (20), iddiaya göre çalışır vaziyetteki ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi.

        KABİN, GENCE ÇARPIP SAVURDU

        DHA ve İHA'daki habere göre bu sırada rangerin kabini, Kırıkçı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ambulans ile Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kırıkçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        SAMSUN'DA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Burak Kırıkçı için memleketi Samsun’un Bafra ilçesi Sarıköy Mahallesi’ndeki Kömür Kuyusu Camii’nde dün ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

        Kırıkçı’nın cenazesi, namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Genç yaşta hayatını kaybeden Burak Kırıkçı’nın cenaze töreninde ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

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