Mezarlıkta dehşet! Aynı aileden 3 kişi öldü

Batman'daki olay, akşam saatlerinde merkez Güneykent Mahallesi’ndeki Batman Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre, mezarlık ziyareti için bulunan gruba, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan şüpheliler tarafından tabancalarla ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Mehmet Direk, Ercan Direk ve Bekir Direk’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Saldırıda yaralanan ve yakınlarının kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye götürdüğü A.G. (50) ile M.E.’nin (22) tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bölgede polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AK PARTİ’Lİ NASIROĞLU: DAVA ARKADAŞIMIZ, OĞLU VE YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

Batman Asri Mezarlığında meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Direk’in, AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilirken, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Nasıroğlu, “Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli dava arkadaşımız Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk’in Asri Mezarlık’ta uğradıkları menfur silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu elim hadise, hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhum kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Direk ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.