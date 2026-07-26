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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın gemi saldırısının "cevapsız kalmayacağını" belirtti

        İran Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın gemi saldırısının "cevapsız kalmayacağını" belirtti

        İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin, söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını ifade etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 21:36 Güncelleme:
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        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        İranlı Bakan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna tarafından hedef alınan İran gemisi hakkında konuştuğunu belirtti.

        Saldırıya tepki gösteren Erakçi, şunları kaydetti:

        Zelenskiy, bir İran ticaret gemisine saldırarak bir denizciyi öldürdü. Bu, İsrail'in Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla yaptırdığı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir. AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığım görüşmelerde, Kiev'deki 'asalak' yönetimin yaptığı bu eylemin cevapsız kalmayacağını açıkça ifade ettim.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı "askeri sevkiyat taşıyan" gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

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        İran ise saldırıya uğrayan geminin bir ticaret gemisi olduğunu ve bir denizcinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

        Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

        "CEVAPSIZ KALMAYACAK"

        İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, çevrim içi düzenlenen Meclis oturumunda, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlediği saldırıyla ilgili konuştu.

        Nikzad, saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, “İran meşru müdafaa hakkını her zaman kullanacaktır. Ülkemize yönelik saldırıların kaynağı, silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacaktır. Ukrayna'nın düşüncesizce eylemi cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

        İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, ülkesinin gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlı olduğunu ifade etti.

        İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatibzade, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Antlaşması toplantısında konuştu. Tahran yönetiminin gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye bağlı kaldığını belirten Hatibzade, ülkesinin gerçek diplomasiye, adil diyaloğa ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlı olduğunu, buna karşın hiçbir koşulda ABD'nin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet kurmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

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