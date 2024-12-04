Galatasaray'ın devre arası transfer sayısı artacak!
Devre arası transfer döneminde kanat ve bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray planını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar ocak ayında stoper ve 8 numaraya da transfer yapmayı düşünüyor
Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde namağlup ilerleyen Galatasaray’ın devre arası planları değişti.
İlk 11’ini bozmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar önceliğini kanat ve her iki bölgede de oynayabilen bir bek transferine vermişti.
Üst üste gelen sakatlıkların yanı sıra Buruk’un rotasyondan beklediği katkıyı alamaması planları değiştirdi.
Icardi, Jakobs, Kaan Ayhan ve son olarak Abdülkerim Bardakcı’yla hamle şansı azalan Buruk kulübesinden oyuna sürdüğü isimlerin performansından memnun değil.
Hem sakatlıklar hem de kulübe katkısının beklentilerin altında kalması üzerine sarı-kırmızılılar ocak ayında stoper ve 8 numara bakmaya da başladı.
Ismail Jakobs’un sık sakatlanması nedeniyle sol beke de fırsat oluşması halinde yerli oyuncu takviyesi gündeme gelebilir.
Kanat için önceliğini Jhon Arias’a veren sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservisinin bir bölümünün Patriotas kulübünde olması nedeniyle temkinli adımlar atıyor.
Kolombiyalı futbolcu her ne kadar çok beğeniliyor olsa da Fluminense’nin çift haneli bonservis bedeli Galatasaray’ın kafasını karıştırıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun bonservis ortaklığına çift haneli bir bedel ödemeye şimdilik mesafeli yaklaşıyor.