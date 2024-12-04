Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
İddiaya göre, Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda A.E.C. (19) idaresindeki otomobille, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Süzen'in (40) kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Süzen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öte yandan, Süzen'in kaza yerine gelen yakınları taşlarla otomobilin camlarını kırdı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerindeki çalışmanın ardından Süzen'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.