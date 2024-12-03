Oğuz Aydın, İspanya'da gündem oldu: Mourinho'nun son icadı!

Marca'nın haberinde, "Gaziantep FK maçında 3. dakikada bulduğu golle perdeyi açtı. Neredeyse her şeyi iyi yaptı. Sağ ayaklı bir kanat oyuncusu solda da oynayabilmesiyle birlikte, üç farklı pozisyonda oynadı. Kanat oyuncusu, her iki kanatta ve sol bek mevkisi de buna dahil. Tüm bunlar, son 'icadından' bahsederken 'göğsünü kabartmaktan' çekinmeyen Mou'nun hoşuna gitti." yazıldı.