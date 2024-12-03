3 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 3 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

* Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2.24 olurken yıllık bazda yüzde 47.09'a geriledi. Aralık ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı da yüzde 60,45 oldu

* MHP lideri Devlet Bahçeli: Esad Türkiye'nin uzanan elini tutmayıp kulağını kapadı. Türk askerinin terörle mücadelesini hazmedemedi. Suriye tartışmalı devlet konumundadır. Bize göre vakit hala geç değildir. Diyalog kurması kendi hayrınadır. Esad Türkiye ile ön şartsız temas kurmalıdır

* Donald Trump'tan Kanada Başbakanı Trudeau'ya beklenmedik teklif: Kanada 51. eyalet olsun

* Bir süredir finansal zorluklarla karşı karşıya olan çip devi Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, yönetim kurulunun geri dönüş planına olan güvenini kaybetmesinin ardından istifa etmek zorunda kaldı

* Çalkantılı bir dönemden geçen Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı

* Wanda Nara, Mauro Icardi'yi neden aldattığını anlattı

* Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü...