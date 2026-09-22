Bugün Ne Oldu? 22 Eylül 2026 haberleri: Manisa'da liseye silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var, Türkiye ile ABD arasında nükleerde yeni işbirliği, Fon soruşturmasında yeni dalga

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

MANİSA'DA LİSEYE SİLAHLI SALDIRI: 2'Sİ AĞIR 11 YARALI VAR

Manisa Turgutlu'da, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde, 15 yaşındaki H.O.'nun uzun namlulu silahla etrafa ateş açması sonucu 2'si ağır, 11 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanı Tekin ve ve İçişleri Bakanı Çiftçi olay yerine gitti. İki bakan dün Okul güvenliği protokolünü imzalamıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yakalanan saldırganın annesi, babası ve dedesinin de gözaltına alındığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BM VETO HAKKINI KALDIRMALI

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg için "BM, Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır" başlıklı bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, veto imtiyazının kaldırılması, seçilmiş üyelerin karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazanması ve Genel Kurul'un rolünün güçlendirilmesi yönündeki çabayı desteklediklerinin altını çizdi.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA NÜKLEERDE YENİ İŞBİRLİĞİ

Bu arada New York'ta Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir iş birliğine gidildi. Yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu TÜNAŞ ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje geliştirecek. Proje kapsamında, ABD'li şirketlerin küçük modüler reaktör tasarımları ve 4'üncü nesil reaktör tasarımlarıyla ilgili kapsamlı teknik raporlar hazırlanacak.

'HARİTA KRİZİNİN' ARDINDAN MACRON VE TRUMP'TAN SAMİMİ POZ

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları 'harita krizinin' gölgesinde New York'ta bir araya geldi. Trump'ın Fransa'nın Karayipler'deki bazı denizaşırı topraklarını ABD bayrağı ile kaplanmış halde gösteren sosyal medya paylaşımı nedeniyle gerilim yaşayan iki isim, tahmin edilenin aksine samimi bir görüntü sergiledi.

"İRAN, 'BASKILAR KALKARSA HÜRMÜZ'Ü 7 GÜN İÇİNDE AÇACAĞINI' ABD'YE İLETTİ" İDDİASI

Öte yandan petrol arzında yaşanan gecikmeler nedeniyle dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'nda. İran'ın, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington'a ilettiği iddia edildi. Bu konuyu takip etmeyi sürdüreceğiz...

FON SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA

Yurda dönelim yeniden, fon soruşturması sürüyor ve bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız" dedi.

HİSSE PAY GERİ ALIMLARINDA ÜST SINIR KALDIRILDI

Ayrcıa SPK, hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI: ENVER ALTAYLI VE "KAZIM KAŞİFOĞLU" İFADE VERECEK

Öte yandan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma da sürüyor. Sağlık sorunları nedeniyle daha önce ifadesi alınamayan Enver Altaylı'nın bugün savcılıkta ifade vereceği öğrenildi. "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılıkta ifade vereceği belirtildi.

11 İL İÇİN SARI KOD: YAĞIŞLI HAVA GELDİ, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlanarak gök gürültülü sağanak yağmura dikkat çekildi. AKOM da İstanbul ve çevresi için yağış uyarısı yaptı. Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde metrekare başına 20-40 kilogram aralığında yağışın düşmesi öngörülüyor.