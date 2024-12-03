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        Haberler Gündem Sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanına tavuk budu bıraktı

        Sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanına tavuk budu bıraktı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ibretlik bir olay yaşandı. Ceyhun Satır adlı kişi dükkanında oturup telefonuyla ilgilendiği esnada kapının önünde hareketlenme fark etti. Kapıya yönelen Satır, yaklaşık 5 yıldır beslediği 'Ares' isimli sokak köpeğinin ağızındaki pişmiş tavuk budunu kapının önüne bıraktığını görünce duygularına hakim olamadı: Kızım sen bana mama mı bıraktın? Teşekkür ederim. Sana zamanında mama verdiğim için bana mama mı getirdin? Senin aklına kurban olurum kızım, bir tanecik yavrum, güzel kızım

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 20:56 Güncelleme: 03.12.2024 - 21:13
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        'Senin aklına kurban olurum'
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        Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ‘Ares’ isimli sokak köpeği, ağızıyla taşıdığı pişmiş tavuk budunu daha önce kendisini besleyen Ceyhun Satır’ın dükkanın kapısına bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi’ndeki beyaz eşya tamir dükkanında meydana geldi. Ceyhun Satır dükkanında oturup telefonuyla ilgilendiği esnada kapının önünde hareketlenme fark etti. Kapıya yönelen Satır, yaklaşık 5 yıldır beslediği ‘Ares’ isimli sokak köpeğinin ağızındaki pişmiş tavuk budunu kapının önüne bıraktığını fark etti.

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        'SENİN AKLINA KURBAN OLURUM'

        Ceyhun Satır, sokak köpeğinin yanına giderek başını okşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Satır, “Kızım sen bana mama mı bıraktın? Teşekkür ederim. Sana zamanında mama verdiğim için bana mama mı getirdin? Senin aklına kurban olurum kızım, bir tanecik yavrum, güzel kızım” ifadelerini kullandı.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak köpeğinin ağızındaki tavuk budunu dükkanın kapısına bırakıp gittiği, Satır’ın ise oturduğu yerden kalkarak kapıya yöneldiği anlar yer aldı. (

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        #Gölcük
        #Ceyhun Satır
        #haberler
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