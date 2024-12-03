Sokak köpeği, kendisini besleyen kişinin dükkanına tavuk budu bıraktı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ibretlik bir olay yaşandı. Ceyhun Satır adlı kişi dükkanında oturup telefonuyla ilgilendiği esnada kapının önünde hareketlenme fark etti. Kapıya yönelen Satır, yaklaşık 5 yıldır beslediği 'Ares' isimli sokak köpeğinin ağızındaki pişmiş tavuk budunu kapının önüne bıraktığını görünce duygularına hakim olamadı: Kızım sen bana mama mı bıraktın? Teşekkür ederim. Sana zamanında mama verdiğim için bana mama mı getirdin? Senin aklına kurban olurum kızım, bir tanecik yavrum, güzel kızım

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.12.2024 - 20:56 Güncelleme: 03.12.2024 - 21:13 facebook

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