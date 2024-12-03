Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor! Hüseyin Yücel başkan adaylığını açıkladı

Çalkantılı bir dönemden geçen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Hasan Arat'ın istifası sonrası mayıs ayına kadar Hüseyin Yücel başkanlığında göreve devam edeceğini açıklayan yönetim kurulu, bugün yaptığı toplantıda olağanüstü seçim kararı aldı.

Alınan flaş karar sonrası siyah-beyazlı kulübün 1 ay içinde yeni başkanını seçecek.

Beşiktaş'ın mevcut başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 30 gün içinde yeni başkanın seçileceğini duyurdu.

Yücel, olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı.

Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'ın temiz bir sayfaya ihtiyacı olduğunu aktaran Yücel olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı.

Camianın üzerindeki sis bulutunu dağıtmak istediğini dile getiren Yücel, şöyle devam etti:

"Beşiktaşımızın temiz bir sayfa açmaya ihtiyacı var. Tüm işler masamızda dururken günlük tartışmalarla Beşiktaş'ı geleceğe taşıyamayız. Bu sebeple bugün yönetim kurulumuzu önemli bir gündem maddesiyle toplamak zorunda kaldım. Aldığımız kararın tarihi olduğuna inanıyorum hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 27e maddesine dayanarak olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktadır. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi manevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Olağanüstü genel kurulumuz, Beşiktaşımızı yönetecek yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçmek üzere 30 gün içerisinde toplanacak. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır. Böylesine köklü bir camianın liderliğini üstlenmenin, büyük Beşiktaş taraftarının ve genel kurul üyelerinin desteğiyle meşruiyet kazanması gerektiği kanaatindeyim. Ben buradayım, olağanüstü kongrede aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bu süreçte istifa etmek en kolay seçenekti ama ben kaçmadım, kaçmıyorum, buradayım. Bu görevi yürütebilmek için camiamızın onayına ihtiyaç duyuyorum."

"CAMİANIN GÜVENOYUNA İHTİYACIM VAR"

"Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım! İstifa edip, gitmek en kolay seçenekti. Ancak ben kaçmıyorum, Beşiktaş'a canım feda! Bu görevi yürütebilmek için camianın güvenoyuna ve onayına ihtiyacım var."

"6 AYLIK DEĞİL, GELECEĞE YÖNELİK PLAN YAPIYORUM"

"Sadece altı aylık değil, geleceğe yönelik plan yapıyorum. Önümüzdeki günlerde listemi açıklayacağım. Hodri meydan, isteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçmayın! Mayıs ayını beklemeyin! Düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini bile harcatmam' diyen ağabeylerime sesleniyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum."

"TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYIN"

"Bugün soru almayacağım ama en kısa sürede tüm sorularınızı yanıtlayacağım. Taraftarlarımıza sesleniyorum, üzülüyoruz evet ama takımı yalnız bırakmayın. Yeni başkanı seçeceğiz ve Beşiktaş'ı aydınlık günlere taşımak için var gücümüzle çalışacağız."