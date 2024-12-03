Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
Fenerbahçe'de formayı kapan Oğuz Aydın, son iki maçta 4 golle takımına katkı sağladı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun çıktığı 4 maçtan da galip ayrıldı.
Sarı lacivertli takım 24 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de forma giydiği 4 maçı da kazandı.
Gurbetçi isim, sarı-lacivertlilerin ilk hafta Kadıköy'de Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçın son dakikasında oyuna girdi.
Oğuz Aydın bu maçın ardından Süper Lig'deki ikinci şansını 10'uncu hafta Sipay Bodrum Futbol Kulübü karşısında buldu.
Genç futbolcu sarı lacivertlilerin İstanbul'da 2-0 kazandığı maçta son 21 dakikada forma giydi.
Oğuz, Jose Mourinho'nun kendisine ilk kez 11'de görev verdiği Bellona Kayserispor deplasmanında ise yıldızlaştı.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmada 2 gol, 1 asistle 6-2'lik galibiyetin mimarı oldu.
Genç futbolcu bu çıkışını Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da sürdü.
Milli oyuncu Kadıköy'deki 3-1'lik galibiyette, takımının ilk golünü atarak büyük sevinç yaşadı.
Gurbetçi yıldız böylece Süper Lig'de sahada kaldığı 201 dakikaya 3 gol, 1 asist sığdırdı.