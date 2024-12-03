Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ı uyardı

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Financial Times'a verdiği röportajda 47. ABD Başkanı Donald Trump'ı Ukrayna konusunda uyardı. Rusya'nın isteklerine göre yapılacak bir barış antlaşmasının Batı'yı tehlikeye atacağını dile getiren Rutte, Donald Trump'a NATO'nun esas ilkelerine bağlı kalma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 18:28 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Financial Times için verdiği röportajda Ukrayna konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, Rusya'nın arzularına göre yapılacak bir barış antlaşmasının Batı'nın güvenliğini ve geleceğini tehlikeye sokacağını söyledi.

        Mark Rutte, olası barış görüşmeleri ile ilgili 47. ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardı. Rutte; Kuzey Kore, Rusya, Çin ve İran arasında gelişen ekonomik ve askerî iş birliğini vurgulayarak Trump'ın barış antlaşması konusunda vereceği tavizlerin korkunç sonuçlara neden olabileceğini belirtti. Rutte, Trump'a Ukrayna'ya desteklemeye devam edilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.

        AVRASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ARTIYOR

        REKLAM

        Rutte, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki teknoloji transferlerine ve Rusya ile İran arasındaki ekonomik iş birliğinin önemle altını çizdi. Avrasya ülkelerinin bu derecede birbirlerine destek oldukları bir dönemde NATO'nun tereddütlere düşmesinin vahim sonuçları olacağını dile getirdi.

        Rutte, Trump'a seslenerek "Kuzey Kore'ye gönderilen füzelere bir bakın, bunlar sadece Avrupa için değil ABD ana karası için de büyük tehdit oluşturacaktır." diyerek Donald Trump'ı uyardı.

        Rutte son olarak daha evvel Hollanda Başbakanlığı görevini yürütürken Trump ile iyi ilişkileri olduğunu ve bu ilişkilerin sürmesini beklediğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nato
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!
        Seyrantepe’ye spor ve konaklama tesisi izni!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?