Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da hükûmetin kaderi belli olacak | Dış Haberler

        Fransa'da hükûmetin kaderi 4 Aralık'ta belli olacak

        Fransa'da bütçe görüşmelerinde zora giren Michel Barnier hükûmeti sallantıda. Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN), bütçeyi mevcut hâliyle onaylamayacaklarını bildirirken, Hükûmet 4 Aralık'ta "güvensizlik oylamasına" gidecek. Michel Barnier ise oylamadan umutlu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 00:30 Güncelleme: 04.12.2024 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'da hükûmetin kaderi belli olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa, bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıktan ötürü siyasi krize girdi. Bütçe tasarısının mevcut hâliyle kabul edilemez olduğunu belirten aşırı sağcı muhalif lider Marine Le Pen, bütçede değişiklik talep etti.

        Muhalefetin sert tavrıyla karşılaşan Michel Barnier hükûmeti, 4 Aralık'ta güvensizlik oylamasına gidecek. Michel Barnier, 3 Aralık akşamı katıldığı bir televizyon programında oylamadan umutlu olduğunu vurgulayarak, milletvekillerinin sorumluluk refleksi ile hareket etmesini umduğunu belirtti.

        Barnier "Bunu istiyorum, ve mümkün. Bütün farklılıklarımıza rağmen ülkenin iyiliği için milletvekillerinin sorumluluk refleksi ile davranacağını düşünüyorum." dedi.

        REKLAM

        Barnier'e muhalefette bulunan tek parti Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi değil. Solcu, Yeni Halk Cephesi (NFP) de bütçenin daha halkçı ve sosyal demokrasiye uygun hâline getirilmesini bekliyor. Yeni Halk Cephesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atanan Michel Barnier hükûmetini neo-liberal politikalar uygulamakla suçluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Kore'de siyasi kriz
        Güney Kore'de siyasi kriz
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        "Mourinho'nun son icadı"
        "Mourinho'nun son icadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Ortalığı ateşe verip güvenlik görevlisini tehdit etti
        Ortalığı ateşe verip güvenlik görevlisini tehdit etti
        Ambulans şoförüne saldıran kişi serbest
        Ambulans şoförüne saldıran kişi serbest
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!