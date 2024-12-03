Galatasaray'da Victor Nelsson'la ayrılık kapıda!
Galatasaray'da 2 kez şampiyonluk yaşayan ve o sezonlarda takımın vazgeçilmez ismi olan Victor Nelsson, bu yıl geçtiğimiz sezonki performanslarını mumla aratıyor. Danimarkalı stoperin ilk 11'de başladığı 6 maçın yalnızca 1'ini kazanan sarı-kırmızılılar, devre arası teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye alacak.
Galatasaray'da Victor Nelsson, bu sezon formsuz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Son iki şampiyonlukta önemli payı olan Danimarkalı futbolcu, bu sezon yedek kulübesinden çıkamadı.
Geçtiğimiz 3 sezonda 126 maçta görev alan 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaların 118'ine 11'de başlayarak istikrarıyla öne çıkmıştı.
Bu sezon eski formundan oldukça uzak kalan Nelsson, şu ana dek beklenen katkıyı veremedi. Tüm kulvarlarda 12 maçta süre alan Danimarkalı futbolcu, bu maçların 6'sında ilk tercih oldu.
Galatasaray, Victor Nelsson'un 11'de oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar, 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.
Okan Buruk'un ekibi bu süreçte Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında ise Young Boys'a yenildi. Cimbom ligde Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde ise AZ Alkmaar ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, Nelsson'un 11'de başladığı maçlardaki tek galibiyetini ise Tümosan Konyaspor'a karşı 2-1'lik sonuçla aldı.
Nelsson'un performansını yetersiz gören yönetim, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Avrupa'dan bazı kulüplerin, Danimarkalı futbolcuya ilgisi olduğu öğrenildi.
G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro...