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        Haberler Gündem Hava Durumu Sivas haberleri: Termometre -23'ü gördü! Rekoru o şehir kırdı | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Akarsular göller dondu! Termometre -23'ü gördü! Rekoru o şehir kırdı!

        Yurt genelinde soğuk hava etkisini hissettirirken, Sivas'ta, kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Altınyayla ilçesi, dün olduğu gibi bugün de eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu. Kentte, akarsular göller dondu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:57
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        Akarsular göller dondu! Termometre -23'ü gördü! Rekoru o şehir kırdı!
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        Sivas'ta yaklaşık bir haftadan bu yana hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrediyor. Kent merkezinde bu sabah hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü.

        AKARSULAR GÖLLER DONDU

        DHA'da yer alan habere göre soğuk havanın etkisi ile akarsu ve göllerin yüzeyleri dondu.

        KIZILIRMAK BUZLA KAPLANDI

        Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük kısmı buzla kaplandı. Öte yandan Sivas kent merkezine 82 kilometre mesafedeki Altınyayla ilçesi, dün olduğu gibi bugün de eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu.

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        SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

        Soğuk havanın etkisini bir süre daha devam ettirmesi bekleniyor.

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