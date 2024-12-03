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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri - Otomobil Haberleri

        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri

        Otomotiv pazarı yeni bir tarihi rekora doğru koşuyor. ODMD verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde toplam pazar yüzde 0.5 büyüdü ve 1 milyon 100 bin adede dayandı. Kasım ayında ise tarihin en iyi ikinci sonucu elde edildi. Geçtiğimiz ay otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 5'in üstünde arttı ve satışlar 120 bini geçti. Bu sonuçlar, 2023'te görülen tüm zamanların en yüksek satış adedinin bu yıl geçilmesi için sadece 164 bin adet farkın kaldığını gösteriyor. Yiğitcan Yıldız yazdı…

        Giriş: 03.12.2024 - 10:40 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:40
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        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
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        Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında azalarak 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları ise bu dönemde yüzde 0,5 oranında artarak 845 bin 530 adede yükseldi. 10 aylık hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,4 azaldı ve 222 bin 730 adede düştü.

        Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5,3 büyüdü. Bu dönemde toplam pazarda 121 bin 94 adet araç satışı gerçekleşti.

        Kasım ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 94 bin 595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 artarak 26 bin 499 adet oldu.

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        Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 43,7 oranında arttı.

        Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, yılın ilk 11 ayında pazarın yüzde 86,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

        C segmenti otomobiller 471 bin 395 adetle yüzde 55,8 pay, B segmenti otomobiller 254 bin 103 adetle yüzde 30,1 pay aldı.

        PAZARIN YÜZDE 10’U ELEKTRİKLİ OLDU

        Ocak-Kasım döneminde benzinli otomobil satışları 521 bin 845 adetle pazardan yüzde 61,7 pay aldı.

        İlk 11 ayda hibrit otomobil satışları 149 bin 343 adetle yüzde 17.7 pay, dizel otomobil satışları 85 bin 517 adetle yüzde 10.1 pay, elektrikli otomobil satışları 83 bin 298 adetle yüzde 9.9 pay ve otogazlı otomobil satışları 5 bin 527 adetle yüzde 0.7 pay aldı.

        Elektrikli otomobil pazarının gelişimine de bakmak gerekirse, Ocak-Kasım döneminde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 62.3 artarak yüzde 8 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 15.1 azalarak yüzde 1.8 pay aldı.

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        ÇİNLİ MARKA İLK 5’TE KALDI

        Ocak-Kasım döneminde dikkat çeken sonuçlardan biri de, Çinli Chery’nin en çok satış yapan ilk 5 markadan biri olarak konumunu koruması oldu.

        Hatırlanacak olursa, yerli üreticileri korumak ve pazardaki yerlilik oranı artırmak adına yaz aylarında Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştı.

        Bu tarihe kadar iki yerli üreticinin hemen ardından en çok satış yapan üçüncü marka aylar boyunca Chery olmuştu. Ayrıca, otomobil pazarındaki yerlilik oranı da bu dönemde giderek azalmış ve en sonunda yüzde 30’ların altına inmişti.

        Ek gümrük vergisi kararının başta Chery olmak üzere Çinli markaların satışlarını nasıl etkileyeceği ise merak ediliyordu.

        ODMD verileri, yılın ilk 11 ayında yerli üreticiler Renault ve Fiat’ın ardından Alman Volkswagen’in üçüncü, Chery’nin ise en çok satış yapan dördüncü marka olduğunu ortaya koyuyor.

        TOGG TEK MODEL İLE 7’İNCİ OLDU

        Kasım ayı satış rakamlarında bir diğer dikkat çeken marka da yerli üretici Togg oldu.

        Geçtiğimiz ay 4 bin 221 adet T10X satışı gerçekleştiren yerli üretici, bu sonuç ile en çok satış yapan 7’inci marka oldu.

        Togg’un Ocak-Kasım döneminde ulaştığı 24 binden fazla satış rakamı da, markanın piyasaya ilk çıktığı yıl olan 2023’teki satışlarını 11 ayda geride bıraktığını ortaya koyuyor. Bu rakam da, Togg yüzde 100 elektrikli sadece tek bir model ile satış sıralamasında 13’üncü marka olduğunu gösteriyor.

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