Koşu bandında koşanlar! O hatayı yapmayın

Kış aylarında spor amaçlı yürüyüş ve koşu yapanlar açık havadan kapalı salonlarına yöneliyor. Bu dönemde spor salonlarında ve evlerde sık kullanılan koşu bantları spor yapanlara kolaylık sağlıyor. Ancak bu aletlerin kullanımında sağlık açısından dikkatli olunması gereken noktalar ve uyulması gereken kurallar bulunuyor. Nedir bu konuda dikkatli olmamız gerekenler?

KIKIRDAK SORUNLARINI ÖNLEYİCİ ÖNERİLER Uzmanlar koşu bandı kullanacaklara öncelikli olarak koşu öncesi “5 dakika ısınma” önerisinde bulunuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy; “Koşu bandı ile aynı hız ve düzeyde koşmak, eklemin aynı noktasına fazla yük binmesine ve zorlanma nedeniyle kıkırdak sorunları oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle hareket esnasında hızın ve derecenin değiştirilmesi çok yararlıdır” diyor. Azboy, koşu bandında özellikle koşma sırasında aşil tendonuna fazla yük bindiği için bu eylemin “aşil germe egzersizi” yapıldıktan sonra gerçekleştirilmesi gerektiği uyarısında da bulunuyor.

REKLAM HANGİ SPOR AYAKKABI? Seçilecek ayakkabının şekli ve özelliği de koşu bandını kullanacaklar açısından büyük önem taşıyor. Prof. Dr. İbrahim Azboy, “Tabanı, arka tarafı yüksek spor ayakkabı kullanımı aşile binen yükü azaltacaktır. Bu nedenle kaliteli tabanlı bir spor ayakkabısıyla koşulmasını öneriyorum. Bir de koşu bantlarını çıplak ayakla kullananlar var. Bu şekilde koşulmasına kesinlikle taraftar değilim” diyor.

KOŞU BANDI HIZ AYARI VE DİZLERE BİNEN YÜK Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de dizlerinde kıkırdak hasarı bulunan ve diz ağrısı çeken kişilerin, koşu bandını eğimli zeminde kullanmalarının doğru olmadığı yönünde. Bu kişilerin koşu bandını düz zeminde kullanmaları öneriliyor. Eklem sağlığını korumak için diz ve kalça çevresi kaslarının güçlendirilmesi, esneme ve güçlendirme egzersizlerinin yapılması ise şart görülüyor.

DÜŞMEDEN KORUNMAK İÇİN BUNU YAPIN Diz sağlığını korumak için en önemli faktörlerden biri de yürüyüş. Uzmanlar yürüyüşlerin mümkün olduğunca açık ve güneşli havada yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Güneşli havada yürüyüş yapmak hem D vitamini kazanımı hem de D vitamini sentezi için yararlı bulunuyor. Hava yağışlı ve soğuk olduğunda ise koşu bandında değişken hız ve değişken derecelerde yürüyüp koşulabileceği belirtiliyor. Prof. Dr. İbrahim Azboy önemli bir noktaya daha dikkat çekerek: “Baş dönmesi veya baygınlık durumunda koşu bandının durdurulabilmesi için emniyet çubuğunun tişörte tutturulması, düşmelerden korumayı engellemek açısından çok önemlidir” diyor.