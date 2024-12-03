Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"F.BAHÇE 3 SEBEPLE KAZANDI"
Uğur Meleke (Hürriyet): Soyunma odasına birinci viteste giren Fenerbahçe, dördüncü viteste çıktı tekrar sahaya. Ve üç sebeple kazanmayı başardılar maçı:
1- İlk yarının etkisizleri İsmail-İrfan yerine Amrabat ve Maximin hareket getirdiler oyuna.
2- İlk devredeki tutucu yaklaşımından vazgeçen Mourinho, 65’te Oğuz’u sağ beke kaydırdı. Sahadaki hücumcu sayısını yediye çıkardı. Zaten eşitliği bozan gol de o bölümde geldi. Maça sol açık başlayan, 46’da sağ açığa, 65’te sağ beke geçen Oğuz, sağ önde bitirdi müsabakayı. 90 dakikada dört kez pozisyon değiştiren Oğuz Aydın, Fenerbahçe’de en fazla öne çıkan adamıydı.
3- Sezon başından beri duran toplardan skor yaratma hususunda sıkıntı çeken Fenerbahçe, bu maçta 14’üncü haftada ilk kez direkt bir ortayla kornerden gol buldu. Ve o golle de kırdı Gaziantep direncini.
"OĞUZ AYDIN İLK 11'DE OLMALI"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Oğuz’dan söz etmek gerekirse, daha önce de yazmıştık. Bu oyuncu takımın ilk 11’inde olmalı diye. Öncelikle iki ayağını kullanıyor. Maça sol kanatta başladı. Sonra sağ kanada geçti. Ardından sağ bek oynadı. Son anlar da ise bir kez daha sağ kanatta görevlendirildi. Nerede oynarsa oynasın, performansını üst düzeye çıkarmasını bildi. Sahanın en iyisiydi. Mourinho, bundan sonra Oğuz’dan vazgeçmez kolay kolay. Vazgeçmemeli de. Özetle, Fenerbahçe ilk yarı kötü oyununu, ikinci bölümde Mourinho’nun yerinde dokunuşları ile iyiye çevirdi. Haklı bir galibiyet aldı.
"G.SARAY'I KORUYACAK FARK KALMADI"
Gürcan Bilgiç (Sabah): Çalışmayan korner organizasyonunda, Fenerbahçeli futbolcular ilk defa topu değdiklerinde, Becao kilidi açtı. Kadıköy kendi gecesinde yeniden umudu buldu. Herkes ligin yeniden başladığının, muhtemel "yine olmayacak" krizinin farkındaydı. Birden bire mutluluğun sesi doldu stada. Fred'in ortasına, Dzeko'nun çivisiyle maça son nokta da koyuldu. Prag'dan sonra, ustalığını demleyen gelişine bir ayak içi... Golü görüp, "vay arkadaş" demeyen, futbolu da sevmiyordur. "buradayım" diye bir abide artık Dzeko... Ligin kalan bölümünde bu baskıyı kim doğru yönetirse, ipi de göğüsleyecek. Artık Galatasaray'ı koruyacak puan farkı da kalmadı çünkü...
"FORMAYI VERMEZ"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Gecenin assolisti Oğuz Aydın'dı. Geçen hafta şansını çok iyi kullanan Oğuz bu maçta da 5 yıldızlık oynadı. Artık benden formayı kimse alamaz mesajı verdi.
"MOURINHO HATASINI ANLAMIŞTIR"
Ömer Üründül (Sabah): Mourinho gibi bir teknik direktörün ilk devreyi yanlış kadro seçimiyle heba etmesini mantığım almıyor. Slavia Prag maçında takım hırpalanmış, bu yüzden muhtemel bir puan kaybı da gündeme gelebilirdi. Herhalde kendisi de bu hatasını anlamıştır. Ben bu maçta en çok Oğuz Aydın'ı beğendim. Mourinho haftalar sonra geçen senenin flaş kanat oyuncusunu nihayet keşfetmiş oldu! Gaziantep de elinden geldiğince iyi mücadele etti. Selçuk İnan iyi bir takım ortaya çıkarmış.
"MOURINHO'NUN ETKİSİNİ GÖREMİYORUZ"
Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe için mutlak kazanılması gereken bir maçtı ve karşılaşmaya hem galip hem de büyük coşkuyla başladı. Maçın başında gelen Oğuz Aydın golü –ki bu golde En-Nesyri'nin pasını da göz ardı etmeyelim, ardından da Faslı'nın kaçan golüyle herkes "Maç büyük farka mı gidiyor" derken Fenerbahçe 10. dakikada durdu. İkinci yarı Mourinho önce Maximin ile Amrabat'ı oyuna aldı. Fred'de inanılmaz bir düşüş var. Oyun biraz hareketlendi, top Fenerbahçe'de kaldı ama fazla bir pozisyon üretemediler. Ta ki bir duran toptan gelen Becao'nun golüne kadar. Dzeko müthiş bir vuruşla karşılaşmayı gerçekten kopartıverdi. Fenerbahçe asla iyi top oynamadı. Hala takımda Mourinho'nun bir etkisini göremiyoruz. Oyuncular kişisel becerileriyle skorları alıyor.