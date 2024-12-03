Kasım ayı enflasyonu belli oldu

|Temel başlıklar
|Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)
|Taze sebzeler (patates hariç)
|29,55
|125,78
|Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler
|23,19
|41,28
|Yumurta
|14,10
|37,96
|İlaçlar
|10,69
|60,85
|Fırın, ocak ve fırınlı ocak
|9,65
|43,86
|Sağlık sigortası
|7,07
|69,48
|Paket turlar
|6,85
|34,27
|Çikolata ve şekerlemeler
|6,80
|76,74
|Konserve edilmiş veya işlenmiş balık
|6,51
|46,54
|Kahvaltılık tahıl ürünleri
|5,98
|35,71
|Buzdolabı, derin dondurucu
|5,63
|48,28
|Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.)
|5,39
|43,05
|Ev ile ilgili temizlik malzemeleri (deterjan, yumuşatıcı vb.)
|5,22
|24,72
|Kuzu eti
|5,21
|80,72
|Reçel, marmelat, bal vb. ürünler
|4,96
|44,76
|Margarin
|4,72
|31,70
|Katı yakıtlar (odun, kömür)
|4,63
|24,65
|Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar
|4,39
|68,67
|Gerçek kira
|4,18
|109,00
|Televizyonlar
|4,13
|16,66
|Taze meyveler
|4,01
|60,24
|Un ve diğer tahıllar
|3,73
|35,73
|Klima ve ısıtıcılar
|3,72
|37,53
|Çamaşır ve bulaşık makineleri
|3,71
|35,47
|Makarna çeşitleri
|3,71
|34,24
|Elektrikli küçük ev aletleri
|3,48
|39,52
|Tüpgaz (ev tüpü)
|3,33
|53,99
|Tavuk eti
|3,29
|31,36
|Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.)
|3,22
|60,08
|Evle ilgili küçük bakım-tamir mal ve hizmetleri
|3,22
|43,37
|Ev aletlerinin onarımı
|3,13
|65,19
|Görsel ve işitsel cihazların bakım ve onarımı
|2,93
|54,24
|Ulaştırma sigortası
|2,89
|57,95
|Giyim eşyalarının temizlenmesi ve tadilatı
|2,79
|75,39
|Kişisel hijyen ve bakım için kullanılan ürünler, kozmetikler
|2,65
|29,77
|Cam, porselen, seramik vb. mutfak eşyaları
|2,60
|35,07
|Ayakkabı bakım ve tamiri
|2,35
|66,04
|Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|2,35
|44,74
|Kitaplar
|2,28
|53,54
|Diğer sağlık ekipmanları (tansiyon aleti vb.)
|2,25
|39,31
|TÜFE
|2,24
|47,09
|Ev eşyalarının yıkanması ve temizlenmesi hizmetleri
|2,23
|68,58
|Meyve ve sebze suları
|2,20
|38,27
|Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi vb.)
|2,19
|29,99
|Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti)
|2,18
|86,97
|Ev ile ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.)
|2,11
|27,33
|Gözlükler ve kontakt lensler
|2,02
|51,01
|Çatal-bıçak takımı
|2,00
|27,53
|Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.)
|1,98
|38,29
|Eğlence ve spor hizmetleri
|1,94
|58,81
|Dondurma
|1,93
|50,50
|Kadınlar için kuaförlük hizmetleri
|1,89
|67,33
|Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri
|1,89
|46,42
|Kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler
|1,88
|25,13
|Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları
|1,88
|15,01
|Fotoğrafçılık hizmetleri
|1,79
|83,72
|Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler
|1,79
|30,59
|Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı)
|1,68
|44,49
|Motosikletler
|1,66
|13,78
|Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil)
|1,54
|29,90
|Süt
|1,52
|19,10
|Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde içilen içecekler
|1,51
|62,41
|Havayolu ile yolcu taşımacılığı
|1,51
|42,74
|Tıbbi tahlil, analiz ve röntgen çekim hizmetleri
|1,46
|64,92
|Konutun bakım ve onarımı için malzemeler
|1,40
|35,75
|Bilgisayar ve ekipmanları
|1,39
|20,92
|Kadın giyim
|1,34
|32,23
|Taze balık
|1,26
|66,18
|Kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları
|1,25
|51,21
|Yemek odası ve oturma odası mobilyaları
|1,24
|40,10
|Erkekler için kuaförlük hizmetleri
|1,21
|73,80
|Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler
|1,14
|60,73
|Konut sigortası
|1,11
|152,50
|Şeker
|1,01
|18,56
|Başka yerde sınıflandırılamayan diğer gıda ürünleri (tuz, sirke, ketçap, mayonez vb.)
|0,81
|39,29
|Hastane hizmetleri
|0,79
|62,98
|Diş hekimliği hizmetleri
|0,78
|63,48
|Yatak odası mobilyaları
|0,77
|41,98
|Diğer satın alınan ulaştırma hizmetleri (nakliye, kargo vb.)
|0,76
|59,89
|Su (şebeke suyu)
|0,76
|39,93
|Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.)
|0,74
|26,94
|Halı
|0,73
|38,76
|Elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri (tencere, tava, çaydanlık vb.)
|0,71
|34,54
|Pirinç
|0,70
|35,38
|Ev tekstili
|0,69
|33,07
|Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri
|0,63
|124,65
|Çocuk bakım hizmetleri (kreşler)
|0,56
|85,25
|Diğer eğlence ve kültür hizmetleri (sinema, tiyatro vb.)
|0,48
|66,62
|Kahve
|0,47
|50,60
|Ekmek
|0,44
|38,50
|Kuru baklagiller
|0,35
|32,16
|Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|0,32
|51,86
|Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler
|0,30
|64,94
|Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı
|0,29
|49,53
|Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.)
|0,29
|46,56
|Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı)
|0,24
|22,17
|Benzinli otomobiller (sıfır km)
|0,24
|16,76
|Dizel otomobiller (sıfır km)
|0,24
|11,99
|Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.)
|0,22
|7,22
|Erkek giyim
|0,21
|35,06
|Tereyağı
|0,21
|26,76
|Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|0,17
|55,29
|Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri vb.)
|0,14
|58,46
|Müzik enstrümanları
|0,12
|29,64
|Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar)
|0,11
|61,92
|Diğer giyim eşyaları ve aksesuarları (kravat, kemer, eşarp vb.)
|0,09
|35,88
|Çay ve bitki çayları
|0,02
|44,88
|Üniversite eğitimi
|0,00
|108,03
|Posta hizmetleri
|0,00
|95,53
|Orta öğretim
|0,00
|89,01
|Okul öncesi eğitim ve ilköğretim
|0,00
|87,61
|Gazete ve dergiler
|0,00
|83,02
|Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti vb.)
|0,00
|65,10
|Şans oyunları
|0,00
|64,68
|Elektrik
|0,00
|38,00
|Sigaralar
|0,00
|37,90
|Demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|0,00
|25,10
|Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları)
|-0,01
|52,62
|Dana eti
|-0,04
|44,74
|Patates
|-0,13
|-20,11
|Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|-0,16
|37,13
|Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.)
|-0,23
|55,85
|Peynir
|-0,34
|21,25
|Mücevheratlar, saat ve kol saatleri
|-0,45
|40,52
|Diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.)
|-0,46
|43,08
|Su ve maden suyu
|-0,57
|48,45
|Kırtasiye malzemeleri
|-0,62
|47,52
|Bira
|-0,76
|61,79
|Şarap
|-0,79
|47,84
|Kadın ayakkabısı
|-0,95
|29,02
|Bisikletler
|-1,03
|30,87
|Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar
|-1,09
|26,02
|Mutfak mobilyaları
|-1,11
|41,27
|Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil)
|-1,17
|54,86
|Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri
|-1,39
|19,31
|Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı
|-1,88
|52,37
|Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler
|-2,06
|39,06
|Çocuk giyim
|-2,07
|29,87
|Toz kakao
|-2,67
|77,94
|Erkek ayakkabısı
|-3,29
|20,17
|Çocuk ve bebek ayakkabısı
|-3,33
|29,27
|Bebek giyim
|-4,69
|-10,27
|Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri
|-4,84
|39,43
|Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar
|-5,17
|15,05