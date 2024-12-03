Kasım ayı enflasyonu belli oldu

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42.91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60.45 olarak gerçekleşti.

Kasımda çekirdek enflasyon yüzde yıllık yüzde 47.13, aylık olarak ise yüzde 1.53 oldu. Aylık çekirdek enflasyonda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.

Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26.24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92.49 ile eğitim olarak hesaplandı. TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024: REKLAM AYLIK ARTIŞTA GIDA ZİRVEDE Kasımda bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0.25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunda kasım ayında yapılan indirim kampanyaları etkili oldu.

Buna karşılık, bir önceki aya göre artış yüzde 5.10 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşandı. TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2024: SEBZE FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ Kasım ayında fiyatı en çok artan temel başlık ise yüzde 29.55 ile taze sebzeler oldu. Bunu yüzde 23.19 ile 'evcil hayvanlar ile ilgili ürünler' ve yüzde 14.10'luk yükseliş ise yumurta takip etti.