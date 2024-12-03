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        Haberler Gündem Güncel Ayhan Bora Kaplan davasında karar! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Ayhan Bora Kaplan davasında karar!

        Ayhan Bora Kaplan davasında karar çıktı. Mahkeme Kaplan'a 10 yıl hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına karar verildi. 61 sanıklı davada Barış Kurt ve diğer bazı sanıkların beraat etti. Sanıklardan Ersoy Yahya'nın da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:25
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        Ayhan Bora Kaplan davasında karar!
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