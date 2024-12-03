Ayhan Bora Kaplan davasında karar!
Ayhan Bora Kaplan davasında karar çıktı. Mahkeme Kaplan'a 10 yıl hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına karar verildi. 61 sanıklı davada Barış Kurt ve diğer bazı sanıkların beraat etti. Sanıklardan Ersoy Yahya'nın da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi
Giriş: 03.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:25
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