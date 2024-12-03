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        Silah paylaşımlarına 55 gözaltı!

        İstanbul'da sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapanlara operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 55 şüpheli gözaltına alınırken 100 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:02
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        Silah paylaşımlarına 55 gözaltı!
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        İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden silahla fotoğraf paylaşan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınırken 100 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı gibi suçlara karışanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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        100 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları üzerinden silahlı paylaşımlar yaparak kamuoyunda korku ve paniğe neden olan ve sosyal medya aracılığı ile silah kullanımını özendirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 fişek, 2 av tüfeği, 2 şeffaf poşetler içerisinde 10'ar gram kokain ve marihuana ile sahte plaka ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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