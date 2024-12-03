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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ne oldu sana Muslera! - Galatasaray Haberleri

        Ne oldu sana Muslera!

        Geride kalan iki sezonda şampiyonluğa savunma performansıyla ulaşan Galatasaray bu sezon ise defansta işleri rayına oturtamıyor. Kaptan Fernando Muslera da yediği hatalı gollerle tepki çekiyor

        Giriş: 03.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:59
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        Süper Lig’in 14. haftasında Eyüpspor’la 2-2 berabere kalan Galatasaray’da savunmadaki problemler devam etti.

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        Sezona dörtlü savunma kurgusuyla başlayan devamında ise üç stoperli kurguya geçen sarı-kırmızılılar içeride de dışarıda da kalesini gole kapamakta zorlanıyor.

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        Geçen sezonlarda şampiyonlukta ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray bu sezon aynı ritmi yakalayamadı.

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        2022-2023’te 27, 2023-24’te ise 26 gole izin veren sarı-kırmızılılar geride kalan 13 haftada şimdiden kalesinde 13 gol gördü.

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        Süper Lig’de birçoğu penaltıdan goller yiyen Galatasaray, Avrupa’da ise ligin en golcü takımlarından olmasına rağmen kalesinde en çok gol gören ekiplerden de biri.

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        Avrupa Ligi’nde kalesini gole kapatamayan sarı-kırmızılılar, Elfsborg’tan üç, RFS ve Tottenham’dan ise ikişer gol yedi.

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        Sezona kötü başlayan; devamında toplarlanan Fernando Muslera da eleştirilerin odağında.

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        Uruguaylı file bekçisi Süper Lig’de kalesine gelen 49 isabetli şutta 13 gol yedi.

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        Kurtarış yüzdesinde geçen sezona göre yüzde 5’lik bir düşüş olan Muslera sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyor.

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        Ailesi ve çocukları Uruguay’da olan deneyimli kaleci ülkesinden bir spor kulübüne yatırım yaptı.

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        Son milli maç arasında ülkesine giderek spor kulübünün tesislerini açan Muslera emekli olduktan sonra yatırımının başına geçmeyi düşünüyor.

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        Sarı-kırmızılıların ilk hedefi Muslera ile bir yıllık opsiyonu devreye sokmak olsa da Muslera sonrası için de çalışmalar başlamış durumda.

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        Galatasaray’ın profesyonelleri İtalya ve Fransa’dan kalecileri yakın takibe aldı.

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