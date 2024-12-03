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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız kardeşinin başını kesmişti! Caniye son sözü soruldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!

        Ankara'da, ikisi de öğretmen olan kardeşlerinden 33 yaşındaki Songül Şaşırmaz'ı bıçakla öldürüp, balta ile başını gövdesinden ayıran, 41 yaşındaki Abbas Şaşırmaz'ı da bıçakla yaralayan hemşire Şahin Şaşırmaz, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Caniye, ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:21 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:30
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        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
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        Ankara'nın Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde, geçen yıl 17 Mayıs'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen hemşire Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen öğretmen ağabeyi Mehmet Abbas Şaşırmaz ile tartıştı.

        SONGÜL'ÜN BAŞINI GÖVDESİNDEN AYIRDI

        Songül Şaşırmaz, 33 yaşındaydı.
        Songül Şaşırmaz, 33 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Şaşırmaz ardından Songül Şaşırmaz'ın başını baltayla gövdesinden ayırdı. Yaralanan Abbas Şaşırmaz kaçıp, kendi imkanlarıyla sağlık ocağına giderek yardım istedi. Şahin Şaşırmaz ise polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        2 AYRI SUÇTAN İDDİANAME

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Şahin Şaşırmaz hakkında kız kardeşi Songül Şaşırmaz'a karşı 'Kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'a karşı da 'Kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Şahin Şaşırmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kararın açıklanacağını söyleyen mahkeme başkanı, tutuklu sanık Şahin'e son sözünü sordu.

        BERAATİNİ TALEP ETTİ

        Sanık Şaşırmaz, hasta olduğu için olayın yaşandığını iddia edip, beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şahin Şaşırmaz'a 'Kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza! Haberi Görüntüle
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