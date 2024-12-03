Ankara'nın Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde, geçen yıl 17 Mayıs'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen hemşire Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen öğretmen ağabeyi Mehmet Abbas Şaşırmaz ile tartıştı.

SONGÜL'ÜN BAŞINI GÖVDESİNDEN AYIRDI Songül Şaşırmaz, 33 yaşındaydı. DHA'daki habere göre Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Şaşırmaz ardından Songül Şaşırmaz'ın başını baltayla gövdesinden ayırdı. Yaralanan Abbas Şaşırmaz kaçıp, kendi imkanlarıyla sağlık ocağına giderek yardım istedi. Şahin Şaşırmaz ise polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 AYRI SUÇTAN İDDİANAME Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Şahin Şaşırmaz hakkında kız kardeşi Songül Şaşırmaz'a karşı 'Kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'a karşı da 'Kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Şahin Şaşırmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kararın açıklanacağını söyleyen mahkeme başkanı, tutuklu sanık Şahin'e son sözünü sordu.