ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısındaki oylamada kabul edilmesine rağmen, Musk'ın maaş paketinin iptali yönündeki kararını yineledi.

McCormick, ocak ayında 'akılalmaz bir meblağ' olduğu ve "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı.

Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" ifadesini kullanmış, daha sonra da şirketi Texas eyaletine taşıma planını duyurmuştu. REKLAM Haziran ayında Tesla hissedarları, Musk'ın iptal edilen milyarlarca dolarlık maaş paketi ile şirketin Texas'a taşınmasına dair tekliflerin lehinde oy kullanmıştı.

Maaş paketini destekleyen oyların, mahkeme kararını geçersiz kılmasa da kararın yeniden değerlendirilmesi için Musk'a avantaj sağlayacağı belirtilmişti. Hisse senedi opsiyon paketi başlangıçta 2,6 milyar dolar değerindeydi ancak yargıç iptal ettiğinde değeri tam 56 milyar dolara yükseldi. ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından paketin değeri Pazartesi kapanışında 101,5 milyar dolara kadar yükseldi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK? Pazartesi günkü karardan kısa bir süre sonra, şirketin yönetim kurulu karara Delaware Yüksek Mahkemesi'nde itiraz edeceğini söyledi. Bu sürecin birkaç ayı bulabileceği belirtiliyor. McCormick'in kararı geçerli olmaya devam ederse, Tesla'nın yönetim kurulunun yeni bir teklifle ortaya çıkması gerekecek.