Hatayspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

"TARİH ONU AFFETMEYECEK"

Turgay Demir: Bin bir vaatle gelip tam bir kaos oluşturup kaçan Hasan Arat, Beşiktaş'a çok büyük zarar verdi. Tarih onu affetmeyecek. Beşiktaş büyük bir camiadır. Arat'ın açtığı yaklaşık 150 milyon dolarlık borç yükünün altından kalkacağı gibi Giovanni ve Friedel'in tüm dengelerini bozduğu takım da yavaş yavaş toparlanacak şüphesiz. Bunun ilk işaret fişeği Hatay deplasmanında atıldı. Kartal'ın havası değişti, adeta üzerindeki ölü toprağı kalktı. Haftalar sonra, kazanmak için oynayan, toptan kaçmayan, yardımlaşan, mücadele eden bir Beşiktaş izledik. Önemli olan Beşiktaş takımının üzerindeki ölü toprağını atmasıydı. Kazansalar daha iyi olurdu elbet ama sezon başındaki hallerine döndüler ya, şimdilik bu da yeter. İtalyanlar'ın dediği gibi, piano piano (yavaş yavaş) küllerinden doğacak Kartal ve yine yükseklerden uçacak.. [Fotomaç]