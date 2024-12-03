Brad Friedel HT Spor'a açıkladı: Transferde son sözü Gio söyledi

Beşiktaş'ta olay isim Brad Friedel, görevine son verilmesinin ardında yatan detayları HT Spor'a anlattı. ABD'li futbol adamı, Samet Aybaba'nın kendisi hakkında sarf ettiği, "Transferlerden komisyon alıyordu" iddialarını yalanladı. Friedel ayrıca, tüm transferlerin transfer komitesi tarafından yapıldığını ve son sözü de Giovanni van Bronckhorst'un söylediğini açıkladı.

İşte Brad Friedel'ın ses getiren açıklamaları: "MUÇİ, MUSRATI VE JOAO MARIO TRANSFERLERİNDE HİÇBİR BAĞLANTIM OLMADI" "Beşiktaş’ın denetçileriyle görüştüm. Umarım tüm doğrular denetim tarafından ortaya çıkarılacak ve herkesle paylaşılacaktır. Akıl almaz suçlamalara maruz kaldığım için kendimi borçlu gördüğüm Beşiktaş taraftarına tüm gerçekleri açıklamak isterim. Hiçbir transferden komisyon gibi bir ücret almadım. Bütün transferler transfer komitesi tarafından yapıldı ve Gio son sözü söyledi. Muçi, Musrati ve Joao Mario transferlerinde hiçbir bağlantım olmadı." REKLAM "SEMİH İÇİN HİÇBİR TEKLİF GELMEDİ" "Semih için kulübe hiçbir teklif gelmedi. Hiçbir maç günü taktiğiyle bağlantım olmadı. Sanırım medya beni yabancı olduğum ve kimseye para vermediğim için suçlamak istedi."