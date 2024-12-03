Yolcu metrobüsten düştü! Fırlayan rögar kapısı metrobüsün kapısını kırdı
İstanbul Esenyurt'ta facianın eşiğinden dönüldü. Olayda fırlayan rögar kapağı, seyir halindeki metrobüsün kapısını kırdı. Bu sırada metrobüsten düşen bir yolcu yaralandı
Esenyurt'ta yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı.
AA'da yer alan habere göre Saadetdere'den Beylikdüzüne doğru sefer yapan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı.
YOLCU AÇILAN KAPIDAN DÜŞTÜ
Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırıldı. Bu sırada bir yolcu darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlandı.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü. Metrobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.