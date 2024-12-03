Küçükçekmece'de otomobilin içinde ölü bulunan ve 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede çalıştığı öğrenilen Satılmış Çim'in eşine attığı son mesaj ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Çim'in mesajında "Ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak" yazdığı belirtildi.

İKİ GÜNDEN BU YANA ARANIYORDU

İkitelli'de 1 Kasım öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti.

Çim'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Satılmış Çim'in 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede idari amir olduğu öğrenildi.