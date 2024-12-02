Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapatılan hastanenin idari amiri ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        Kapatılan hastanenin idari amiri ölü bulundu!

        İstanbul'da, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen, kapatılan özel bir hastanede idari amir olarak çalışmış olan ve aracında ölü bulunan Satılmış Çim'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede Çim'in koluna ilaç enjekte ettiği tespit edildi. Koluna zehir ya da öldürücü ilaç enjekte ettiği belirtilen Çim'in bu yöntemle intihar ettiği üzerinde duruluyor. Adlı Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucu Çim'in neden öldüğü kesinlik kazanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İdari amirinin ölümündeki şüphe!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul İkitelli'de, dün öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi.

        KAPATILAN HASTANEDE İDARİ AMİRİ ÇIKTI

        Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada Satılmış Çim'in 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede idari amir olduğu öğrenildi.

        KOLUNA İLAÇ ENJEKTE ETMİŞ

        Olay yerinde yapılan incelemelerde, Çim’in koluna ilaç enjekte ettiği görüldü. Polis, Çim’in zehir ya da ölümüne neden olabilecek bir ilacın koluna enjekte ettiğini ve bu yöntemle intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

        OTOPSİ SONUCU BEKLİYOR

        Yapılan soruşturmada, hastanenin kapatılmasından sonra zor günler yaşadığı iddia edilen Çim'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsi sonucunda Çim’in neden öldüğü belirlenecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaşın Merkezi Hama'ya kayıyor
        Savaşın Merkezi Hama'ya kayıyor
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!