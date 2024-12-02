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        Haberler Dünyadan Wanda Nara şikâyet etti: Mauro Icardı'nin evine polis baskını

        Wanda Nara şikâyet etti: Mauro Icardi'ye polis baskını

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Wanda Nara, Icardi'den yine şikâyetçi oldu. Polisler, yıldız futbolcunun bulunduğu evde silah aradı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:01
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        Icardi'ye polis baskını
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        Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. İtalyan basınında ortaya atılan son iddialara göre; Nara, Icardi'yi polise bu kez silah bulundurmak suçlamasıyla ihbar etti.

        Corriere Dello Sport ile La Gazzetta dello Sport'un aktardıklarına göre; Wanda Nara, ayrılma aşamasında olduğu eşi Mauro Icardi'nin Buenos Aires'de bulunan evinden çıkmasını istedi ancak Arjantinli futbolcu, bunu reddetti.

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        Wanda Nara, polisi arayarak Mauro Icardi'nin evde silahlı olduğunu söyledi. Nara'nın şikâyetinin ardından eve gelen polis ekipleri, evde 5 saat boyunca arama yaptı. Yapılan aramanın sonunda evde silah bulunamadı.

        Polis araması sırasında yakın bir arkadaşının Buenos Aires'teki evinde olan Mauro Icardi, polis araması sonrası evine gitmek istediğinde Wanda'nın kapısının şifrelerini değiştirdiğini fark etti.

        Maxi Lopez - Wanda Nara

        Arjantinli model, basın mensuplarının konu hakkında kendisine sorduğu soruya ise şöyle cevap verdi: Eski sevgilim Maxi Lopez'e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç verdim. Mauro, 25 Kasım'a kadar o evde kalabilirdi. Kişisel nedenlerden dolayı o eve ihtiyacım oldu.

        MAURO ICARDI DE ŞİKÂYETÇİ OLDU

        Mauro Icardi ise Wanda'nın kendisine ait değerli saatleri ve nakit parasını aldığını öne sürerek şikâyetçi oldu.

        Wanda Nara, rapçi L -Gante ile aşk yaşıyor.

        AMELİYAT OLDU

        Sakatlığından dolayı sezonu kapatan Icardi, tüm bu gelişmelerinden ardından ameliyat olduğunu duyurdu.

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        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
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