Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi

Hawaii Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Antropoloji Bölümü'nden Profesör Christopher J. Bae ve ekibi, yeni bir insan türü bulmuş olabileceklerini açıkladı.

Araştırmacılar, doğu Asya'da geniş kafatasları ve devasa dişlere sahip 16 bireyin kalıntılarını buldular.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, geç Orta ve erken Geç Pleistosen döneminde (yaklaşık 300.000 ila 50.000 yıl önce) bir arada yaşayan insan türüne 'Homo juluensis' adı verildi.

Ancak Bae, daha büyük kafatasının 'daha yüksek zeka' anlamına gelmeyeceğini de vurguladı.

Yapılan ölçümlerde yeni türün kafasının, Neandertaller ve Homo sapiens'den daha büyük olduğu belirtildi.

Çalışmada Homo juluensis'in yaklaşık 300.000 yıl önce Doğu Asya'da yaşadığı, küçük gruplar halinde atları avladığı, taş aletler yaptığı ve hayatta kalmak için muhtemelen hayvan postlarını işlediği kaydedildi.

Elde ettikleri bulgular bu fosillerin, yaklaşık 40.000 yıl önce Avrupa ve Asya'da var olan Neandertallerle bağlantılı olmadığını düşündürdü.

Türün, küçük gruplar halinde yaşamaları ve çetin hava olayları nedeniyle savunmasız kaldıkları ve yok oldukları düşünülüyor.

Homo juluensis'in, iklim değişikliği sırasında, buzul dönemi ve kuru hava koşullarının hakim olduğu bir dönemde yaşadığı belirtildi.

Bae ve araştırma ekibi, Çin, Kore, Japonya ve Güneydoğu Asya'dan elde edilen bu antik insan fosillerini sınıflandırmak ve anlamak için daha net bir sistem oluşturdu.

Bae, "Bu projeye birkaç yıl önce başladık ancak yeni bir hominin (insan atası) türü önerebileceğimizi ve ardından Asya'daki hominin fosillerini farklı gruplara ayırabileceğimizi beklemiyorduk" dedi.