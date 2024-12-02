İstanbul'da 3 gün yağmur var!

Türkiye’de batı bölgeler yeni bir yağışlı havanın etkisine girdi, İstanbul’da gelecek 3 gün aralıklarla yağmurlu geçecek. Marmara’da yağış bir zayıflayıp bir güçlenirken güneş bu hafta eksik olacak. Fakat bereketli ve sele, su baskınına yol açmayan yağmurlarımız var.

Salı günü akşama doğru ve çarşamba sabahı da İstanbul’da bugün olduğu gibi yağar, rüzgar Marmara’ya poyrazdan esiyor. Hissedilen sıcaklıklar bölgede 8 ila 12°C.

Ankara’da çarşamba günü yeniden kar havası var, başkentin güneyinde Konya-Kütahya-Manisa arasında çarşamba öğle ve akşam kar yağacak görünüyor. Bu kez kuvvetli olmasa da bu kar yağışları ulaşımı, şehirlerarası yolları (Konya-Antalya yolu başta olmak üzere) etkileyebilir. REKLAM İzmir’de bu akşam tahmini 17-18 sularında yağmur atıştırabilir, ardından cuma gününe kadar hava az bulutlu ve güneşli, sıcaklıklar İzmir’de gündüz 13-14°C’lerde.

Akdeniz’de ise kuvvetli hava olayları yaşanmak üzere. Antalya’da yarın ve çarşamba günleri beklenen sağanak ve fırtınaya karşı tedbirli olunmasında fayda var. Antalya merkez ilçeler ile Mersin yönünde çeşitli yerleşim yerlerinde su baskınları yaşanabilir. Fethiye-Finike-Manavgat açıklarında denizde su hortumu oluşabilir. Bölgede kısa süreli ama iri taneli dolu yağışı olasılığı da bulunuyor. Gelecek 2 gün Akdeniz kıyılarında duruma karşı denizde olmamakta ve fırtına sırasında dışarıda bulunmamakta yarar olacaktır. Bu durum çarşamba gününe kadar Antalya çevresinde hayatı etkileyecek görünüyor.