'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Kapatılan hastanenin idari amiri ölü bulundu! İstanbul'da, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen, kapatılan özel bir hastanede idari amir olarak çalışan ve 2 gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim otomobilinin içinde ölü olarak bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:47 facebook

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