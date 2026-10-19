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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'de 'Süper yaşlı' dönemin ekonomik faturası ağır olabilir

        Çin'de 'Süper yaşlı' dönemin ekonomik faturası ağır olabilir

        Çin'de Beijing Daily gazetesinin bildirdiğine göre, ülkenin başkenti Pekin'in 2035 yılına kadar 'süper yaşlı' bir şehir haline gelmesi ve nüfusunun yaklaşık üçte birinin 60 yaş ve üzeri olması bekleniyor. Çin'de hükümet bu yıl doğum oranlarını artırmak için yaklaşık 180 milyar yuan (26,92 milyar dolar) tutarında potansiyel bir maliyetle karşı karşıya

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 08:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çin'de 'Süper yaşlı' dönemi kapıda

        Reuters'ın Beijing Daily gazetesinden aktardığı habere göre, 2035 yılına kadar Çin'in başkentindeki her üç kişiden biri 60 yaş ve üzeri olacak.

        Gazetenin haberine göre, geçen yılın sonu itibariyle Pekin'de 60 yaş ve üzeri 5,29 milyon daimi ikamet eden kişi bulunuyordu; bu da nüfusun neredeyse dörtte birini oluşturuyordu.

        Çinli yetkililer, nüfus planlamasını ülkenin ekonomik stratejisinin önemli bir parçası haline getirirken Reuters'ın tahminlerine göre hükümet bu yıl doğum oranlarını artırmak için yaklaşık 180 milyar yuan (26,92 milyar dolar) tutarında potansiyel bir maliyetle karşı karşıya olacak.

        Raporda, şehir yönetiminin temel emekli maaşını artırmak da dahil olmak üzere yaşlı sakinlere yönelik desteği artırdığı da belirtildi.

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        Çin'in nüfusu 2022'den beri azalıyor ve hızla yaşlanıyor; bu durum, hükümetin iç tüketimi artırma ve borçları kontrol altına alma planlarını zorlaştırıyor. Yüz milyonlarca insan, emeklilik bütçelerinin zaten kısıtlı olduğu bir dönemde işgücünden ayrılacak.

        Demograflar ve ekonomistler, günümüzde daha az çocuğun olmasının zaman içinde daha az hane ve daha yavaş tüketim büyümesi anlamına gelebileceğini savunuyorlar.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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        #NÜFUS
        #ekonomi
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