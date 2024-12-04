Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

REKLAM İstanbul Yağmurlu 12° Ankara Yağmurlu 7° İzmir Kısmen Güneşli 15° Antalya Yağmurlu 13° Trabzon Kısmen Güneşli 13° Bursa Yağmurlu 9° Adana Bulutlu 14° Diyarbakır Kısmen Güneşli 11° Gaziantep Yağmurlu 9° Ağrı Güneşli 2° Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 11°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı REKLAM EGE Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu MANİSA °C, 13°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM MERSİN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu ÇANKIRI °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu KONYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

REKLAM BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı REKLAM SAMSUN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer yağmurlu TOKAT °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı TRABZON °C, 14°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU Parçalı bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, -5°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu KARS °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu VAN °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla genelinin çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. REKLAM DİYARBAKIR °C, 11°C