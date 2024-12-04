Güney Kore'de sıkıyönetim krizi: Cumhurbaşkanı Yoon'a istifa baskısı artıyor
Güney Kore siyasetinde dün gece hareketli saatler yaşandı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, gece yarısı yaptığı beklenmedik bir açıklamayla ülkede sıkıyönetim ilan etti, Yoon'un bu kararı parlamentoya takıldı. Parlamento'da çoğunluğu elinde tutan muhalifler, sıkıyönetimin kaldırılmasını onayladı. Yoon da kabine toplantısının ardından sıkıyönetimin kaldırılacağını duyurmak zorunda kaldı. Güney Kore'de şimdi neler olacağı belirsiz ancak Yoon'a istifa baskısı artıyor. Ana muhalefet partisi, Yoon'un derhal istifa etmeyi reddetmesi halinde onu görevden almaya çalışacağını duyurdu
Dünyanı gözü dün akşam saatlerinde Güney Kore'ye kilitlendi. Yerel saatle 23.00 sularında konuşan Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore tehdidi ve ülke muhalefetinin 'yıkıcı' çabaları nedeniyle hükümetin felç olduğunu öne sürerek ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.
Saatler sonra parlamentoda yapılan oylamayla sıkıyönetimin kaldırılması onaylandı. Parlamentoda onaylanan kararın ardından Yoon, kabine toplantısının ardından sıkıyönetimin kaldırılacağını duyurdu. Ve Güney Kore'de yaklaşık 6 saat süren siyasi kriz ve sıkıyönetim sona erdi.
Guardian'ın haberine göre, dışarıdan izleyen birçok kişiye göre, ani siyasi kaos bir anda çıkmış gibi görünüyor. Ancak Kore Demokratik Partisi milletvekili Kim Min-seok son aylarda Yoon'un sıkıyönetim ilan etmeye hazırlandığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
İSTİFA ÇAĞRISI ARTIYOR
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suj Yeol, Salı gece yarısı sürpriz bir şekilde yaptığı konuşmada sıkıyönetim ilan ettikten sonra istifa baskısıyla çağrılarla karşı karşıya.
Bu sert önlemin ülkenin liberal demokrasisini "devlet karşıtı güçlerden" ve "Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehditlerden" korumak için gerekli olduğunu söyledi. Yoon, birkaç saat içinde geri adım atarak askerlerin kışlalarına döneceğini ve kabine toplantısının ardından emrin kaldırılacağını söyledi.
"KENDİ RIZASIYLA İSTİFA ETMESİ AZİL SÜRECİNİ BAŞLATIRIZ"
Ana muhalefet partisi Kore Demokratik Partisi, Yoon'un derhal istifa etmeyi reddetmesi halinde onu görevden almaya çalışacağını bildirdi. Hatta Yoon'un kendi yardımcıları bile "toplu halde" istifa etmeyi teklif etti.
Kore Demokratik Partisi milletvekilleri, Ulusal Meclis'te yaptıkları acil toplantıda, Yoon kendi rızasıyla görevden ayrılmazsa mecliste azil sürecini başlatacaklarını duyurdu.
DP Meclis Grubu Başkanı Park Chan-dae, milletvekilleri adına yaptığı açıklamada, "Yoon'un sıkıyönetim ilanı, Anayasa'nın açık ihlalidir. Sıkıyönetim ilanı için öngörülen hiçbir koşul geçerli değildir. Bu, ciddi bir isyan eylemi ve azline sebeptir." ifadesini kullandı.
Yoon'un sıkıyönetim emri, siyasi faaliyetleri ve partileri, "yalan propagandayı", grevleri ve "toplumsal huzursuzluğu kışkırtan toplantıları" yasaklayan altı maddelik bir kararname içeriyordu. Karar ayrıca tüm medya kuruluşlarını sıkıyönetim yetkisi altına aldı ve grevdeki doktorlar da dahil olmak üzere tüm sağlık personelinin 48 saat içinde işe dönmesini emretti.
Yoon'un bu kararı güçlü bir tepkiyle karşılandı ve muhalefet ve halk karara meydan okudu. Parlamento binasının çatısına asker ve helikopter konuşlandırılmasına rağmen, 190 milletvekili binaya girmeyi başardı ve Yoon'un ilanını reddetmek ve sıkıyönetimin kaldırılması çağrısında bulunmak için oy kullandı. Sokaklarda yüzlerce kişi protesto düzenledi ve Yoon'un tutuklanması için slogan attı.
CUMHURBAŞKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI MÜMKÜN MÜ?
Yoon'un görevden alınması için mecliste üçte iki çoğunluk gerekiyor. Muhalefet partileri birlikte ulusal meclisteki 300 sandalyenin 192'sini kontrol ediyor, bu nedenle Yoon'un kendi partisinden milletvekillerinin de onlara katılması gerekiyor.
Michigan State Üniversitesi'nden Myunghee Lee Associated Press'e verdiği demeçte, bu kararın Yoon'un siyasi çöküşünü hızlandıracağını söyledi.