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        Haberler Gündem 3. Sayfa KABUS! Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti | Son dakika haberleri

        Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti

        İzmir'de insanın kanını donduran bir kaçırma olayı yaşandı. Mardin'de kabusu olan Ramazan Öztürk adlı kişiden kaçıp ailesiyle kente yerleşen zihinsel engelli Elif Ö., şüpheli tarafından kaçırıldı. Cinsel saldırıda bulunduğu ve işkenceye ettiği genç kızı alıkoyan saldırgan yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:28
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        Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti
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        Mardinli zihinsel engelli Elif Ö.’yü (27), sosyal medyada tanıştıktan sonra kaçırıp resmi nikah kıyan, bir süre sonra da şiddet uygulayan Ramazan Öztürk (30), ‘Cinsel saldırı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Ömerli ilçesinde yüzde 52 zihinsel engeli bulunan Elif Ö., 2 yıl önce sosyal medyada Afyonkarahisar’da yaşayan Ramazan Öztürk ile tanıştı.

        AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Bir süre sonra ‘Birlikte kaçıp evlenme’ teklifinde bulunan Ramazan Öztürk, iddiaya göre Elif Ö.’nün ‘Engelliyim, ailem izin vermez’ cevabı üzerine mesajlaşmaları yaymakla ve ailesine zarar vermekle tehdit etmeye başladı. Durumu fark eden Elif Ö.’nün ailesi, 2023 Aralık'ta İzmir’e yerleşti. Ailenin İzmir’de ikamet ettiği adresi tespit eden Ramazan Öztürk, Mart 2024’te çöp atmaya çıkan Elif Ö.’yü kaçırıp, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Yukarı Otluk köyüne götürüp cinsel saldırıda bulundu. Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi’nde resmi nikahla evlenen Ramazan Öztürk’ün fiziksel şiddetine maruz kalan Elif Ö., ailesinin yanına döndü. Elif Ö.’nün ailesi, avukatları aracılığıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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        İŞKENCEYİ ANLATTI

        DHA’ya konuşan Elif Ö. ise zorla kaçırıldığını ifade ederek, “Sosyal medyada tanıştık. İzmir’de çöp atarken bıçakla beni kaçırdı. İşkence yapıyordu, saçlarımı kesmeye başladı, sonra makyaj yapmaya kalktı, bardak kırmaya başladı, bıçak saplamaya kalkıştı, bir sürü şey oldu yani. Ben de işkenceden sonra Mardin’e babamın evine gittim. Ramazan’dan şikayetçiyim, şikayetimi geri çekmeyeceğim” dedi.

        Suç duyurusunun ardından Ramazan Öztürk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkemede, ‘Cinsel saldırı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        "BAŞKA BİR KIZA DA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ"

        Elif Ö.’nün avukatı Gurbet Bilbay, Ramazan Öztürk’ün başka bir kişiye de cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiklerini belirterek, “Yaklaşık 2-3 ay önce şikayette bulunmuştuk. Şikayeti Mardin’den yapmıştım. Mardin İzmir’e, İzmir Afyonkarahisar’a gönderiyordu. Basında sesimizi duyurduktan sonra, çok şükür Ramazan Öztürk tutuklandı. Bununla ilgili bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Özellikle Mardin Asayiş Şube ekibine de çok teşekkür ederim. Şunu da söylemek istiyorum, kurumlar arası yazı giderken, şüpheli Ramazan Öztürk'ün başka bir kızımıza daha cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendik. Bununla ilgili gerekeni yaptık ve şüpheli şu an Mardin Cezaevi’nde yatıyor. Çok şükür adalet yerini buldu” diye konuştu.

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