Mardinli zihinsel engelli Elif Ö.’yü (27), sosyal medyada tanıştıktan sonra kaçırıp resmi nikah kıyan, bir süre sonra da şiddet uygulayan Ramazan Öztürk (30), ‘Cinsel saldırı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Ömerli ilçesinde yüzde 52 zihinsel engeli bulunan Elif Ö., 2 yıl önce sosyal medyada Afyonkarahisar’da yaşayan Ramazan Öztürk ile tanıştı.

AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU Bir süre sonra ‘Birlikte kaçıp evlenme’ teklifinde bulunan Ramazan Öztürk, iddiaya göre Elif Ö.’nün ‘Engelliyim, ailem izin vermez’ cevabı üzerine mesajlaşmaları yaymakla ve ailesine zarar vermekle tehdit etmeye başladı. Durumu fark eden Elif Ö.’nün ailesi, 2023 Aralık'ta İzmir’e yerleşti. Ailenin İzmir’de ikamet ettiği adresi tespit eden Ramazan Öztürk, Mart 2024’te çöp atmaya çıkan Elif Ö.’yü kaçırıp, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Yukarı Otluk köyüne götürüp cinsel saldırıda bulundu. Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi’nde resmi nikahla evlenen Ramazan Öztürk’ün fiziksel şiddetine maruz kalan Elif Ö., ailesinin yanına döndü. Elif Ö.’nün ailesi, avukatları aracılığıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

REKLAM İŞKENCEYİ ANLATTI DHA’ya konuşan Elif Ö. ise zorla kaçırıldığını ifade ederek, “Sosyal medyada tanıştık. İzmir’de çöp atarken bıçakla beni kaçırdı. İşkence yapıyordu, saçlarımı kesmeye başladı, sonra makyaj yapmaya kalktı, bardak kırmaya başladı, bıçak saplamaya kalkıştı, bir sürü şey oldu yani. Ben de işkenceden sonra Mardin’e babamın evine gittim. Ramazan’dan şikayetçiyim, şikayetimi geri çekmeyeceğim” dedi.