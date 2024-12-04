Sitede terör estirdiler! Kadın görevliyi rehin aldılar!

Adana'da lüks sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alıp, aradığı kişiyi çağırması için tehdit eden yüzü maskeli şüphelinin, tabancayla ateş ettikten sonra kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polisin, şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 19.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki lüks sitede meydana geldi.

Yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisini rehin aldı. Güvenlik görevlisini site bahçesine çıkaran şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi. REKLAM Kadın güvenlik görevlisinin ‘Tanımıyorum o kişiyi’ demesine aldırmayan şüpheli, otoparktaki bir otomobille, havaya birkaç el ateş ettikten sonra kaçtı. Sitede yaşayanlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.