Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma! Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ'un canlı yayınında konuşan 40 yaşındaki bir kişinin sözleri sosyal medyada infiale yol açtı. Yayında 40 yaşındaki olduğunu belirten kişi, 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik istismarda bulunduğunu itiraf etti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaga Bulut isimli hesabın sahibi Bulut Altuğ hakkında, "müstehcenlik", istismarda bulunduğunu söyleyen şüpheli hakkında da "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından soruşturma başlattı

Habertürk / AA Giriş: 04.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:13 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL