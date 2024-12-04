Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ'un canlı yayınında konuşan 40 yaşındaki bir kişinin sözleri sosyal medyada infiale yol açtı. Yayında 40 yaşındaki olduğunu belirten kişi, 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik istismarda bulunduğunu itiraf etti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaga Bulut isimli hesabın sahibi Bulut Altuğ hakkında, "müstehcenlik", istismarda bulunduğunu söyleyen şüpheli hakkında da "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından soruşturma başlattı
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu bulunurken, son dönemde yayımlanan bir canlı yayın videosu nedeniyle hakkında ek soruşturma başlatıldı.
Büyük tepki çeken videoda, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğa yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti. İlgili yayındaki kişinin kimliği tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Gaga Bulut ve pedofili zanlısı hakkında soruşturma kararı alındığını açıkladı.
Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı kaydedildi.
GAGA BULUT'A MÜSTEHCENLİK SORUŞTURMASI
AA'da yer alan habere göre de Gaga Bulut isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen şüpheli hakkında "çocuğun cinsel istismarı", Bulut Altuğ hakkında ise "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaga Bulut isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bir kişinin 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin konuşmalarının ardından harekete geçti.
Başsavcılık, şüpheli Gaga Bulut isimli hesabın sahibi Bulut Altuğ hakkında, "müstehcenlik", istismarda bulunduğu söyleyen şüpheli hakkında da "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.