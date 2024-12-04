5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede, iş yeri sahibi, tüpü değiştiren kişi ve LPG firması yetkilisi, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlandı.

AA'da yer alan habere göre Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamede, şüpheli iş yeri sahibi G.K, sanayi tipi tüpü değiştiren M.K. ve LPG dağıtıcı şirketin Ege bölge sorumlusu O.İ'nin olaydaki sorumluluklarına işaret edildi.

KUSURLAR TEK TEK SIRALANDI

İddianamede, işletme sahibi G.K'nin ruhsatsız olarak faaliyeti devam ettirdiği, iş yerinde havalandırma, alarm sistemine yönelik tedbirlerin alınmasına dair bir girişimde bulunmadığı, elektrik aksamının LPG kullanılan yer için uygun olmamasına rağmen bu haliyle işletmeyi kullandığı ve olayın meydana gelmesinde taksire dayalı kusurunun bulunduğu belirtildi.

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Sanayi tipi tüpün değişimini yapan M.K'nin ise LPG işletme yetkili personeli sertifikası bulunmaması ve bu konuda ehil olmamasına rağmen tüp değişimi yaptığı vurgulanan iddianamede, tüpün iş yerine uygunluğu konusunda hiçbir bilgi ve tespitin bulunmadığı kaydedildi.