İkinci el araçta sigorta zorunluluğu

İkinci el otomobil alım satımlarına sigorta zorunluluğu geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, ikinci el bir araç almak isteyen isteyenlerin aracın devir işleminden önce sigorta yaptırması zorunlu olacak.

Yönetmeliğe göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersiz sayılacak.

Trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar bu uygulamadan hariç tutulacak. REKLAM Böylece, sıfır kilometre araç alımlarında zorunlu olan trafik sigortası, ikinci el araç alımlarında da zorunlu hale gelmiş oldu. Sektör kaynakları, düzenlemenin trafikte sigortasız dolaşan binlerce aracın, sigortasız dolaşmasının önüne geçeceğini belirtiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddesi şu şekilde;